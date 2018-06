El Congrés tramitarà la llei per igualar els permisos de paternitat i maternitat

El Congrés tramitarà, amb el suport de tots els grups, la proposició de llei d'Units Podem per fer que els permisos de paternitat siguin iguals per a homes i dones. El projecte de llei també preveu que siguin intransferibles i que gaudeixin d'una remuneració del 100%. La nova llei recull que els permisos siguin de 16 setmanes per a cadascun dels progenitors, amb l'objectiu que els nadons puguin tenir almenys un dels seus pares durant 32 setmanes. Fins ara, el PP havia vetat fins a dues ocasions la proposta d'Units Podem al·legant que suposava modificar els pressupostos perquè generava una despesa més alta. Ara, en canvi, hi dona suport.

Concretament, el projecte de llei preveu 16 setmanes de permís per a cadascun dels progenitors, que no poden cedir-se, sinó que es conceben com a dret individual. Les dues primeres setmanes són obligatòries i haurien d'agafar-se immediatament després del part o l'adopció. Les següents quatre setmanes també són obligatòries, però podrien agafar-se en qualsevol moment dins el primer any. La llei preveu que les altres sis setmanes siguin voluntàries –també dins el mateix any- però si un dels progenitors decideix no fer-les, no es poden cedir a l'altre.

"A mi no em toca ajudar la meva dona, em toca compartir-hi les tasques al 50% i vull una llei que m'obligui a fer-ho", ha defensat el líder de Podem, Pablo Iglesias. Iglesias ha reivindicat que la nova llei ha d'acabar amb les desigualtats laborals que pateixen les dones que són mares i ha considerat que Espanya ha de ser "un exemple" en polítiques legislatives feministes. A més, ha dit que és una mesura que afavoreix la natalitat i, de retruc, també la caixa de les pensions a llarg termini.

Per part del PSOE, la diputada Esther Peña ha defensat que en el full de ruta del govern de Pedro Sánchez s'hi inclou acabar amb la discriminació per gèneres en l'àmbit laboral i ha assegurat que la maternitat "no pot ser un obstacle". "La igualtat és una qüestió d'estat", ha defensat.