El Congrés aprova per unanimitat la reforma de la llei electoral que dona dret a vot a 100.000 discapacitats

El ple del Congrés de Diputats ha aprovat aquest dijous per unanimitat la reforma de la llei orgànica del règim electoral general (LOREG) per retornar el dret a vot a prop de 100.000 discapacitats de l’Estat –principalment amb discapacitat intel·lectual– que havien perdut el dret a vot fruit de decisions judicials de declaració d’incapacitat. La modificació de la llei elimina del text els apartats b) i c) del primer punt del tercer article de la llei electoral, que establia que no tenen dret a sufragi els que hagin estat declarats incapaços per una sentència ferma i els internats en un hospital psiquiàtric i declarats incapaços durant el període del seu internament. Tots ells ja podran votar a les pròximes eleccions.

El Congrés ha actuat a iniciativa del PSOE seguint les recomanacions del comitè sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides, que el 2011 –després d’examinar la situació a l’Estat– va denunciar la restricció del dret a vot de les persones amb discapacitat intel·lectual o psicosocial i es va queixar que la privació d’aquest dret esdevingués una regla, i no una excepció.

Els grups han donat llum verda al dictamen de la Comissió Constitucional, que la setmana passada es va aprovar amb 36 vots a favor i una abstenció. Un cop aprovada al Congrés de Diputats el text de la reforma es portarà al Senat, on s'espera que aconsegueixi la majoria dels vots per ser publicada al 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE) i aplicada.

Fruit del text que s’ha aprovat avui, la llei electoral inclou una nova disposició addicional que estableix que “queden sense efecte les limitacions en l’exercici del dret de sufragi establertes per decisió judicial”. “Les persones a les quals se'ls hagués limitat o anul·lat el seu dret de sufragi per raó de discapacitat queden reintegrades plenament en el mateix per ministeri de la llei”.