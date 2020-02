El Consell Escolar avala el nou decret d'admissions però amb posicions confrontades

El Consell Escolar de Catalunya ha avalat aquesta tarda el dictamen sobre el nou decret d'admissions dels alumnes que prepara la Generalitat, però ho ha fet amb posicions en contra, i per motius diferents. El departament d'Educació està ultimant aquesta eina, que ha de servir per portar a la pràctica el pacte contra la segregació escolar i canviar els criteris d'entrada a l'escola per garantir l'equitat. Tot i que el Consell Escolar –que és un òrgan consultiu però no vinculant per al Govern– ha tirat endavant les recomanacions sobre el nou decret, ho ha fet amb 25 vots a favor i 9 en contra. Ara bé, entre els contraris les direccions han sigut completament oposades.

En l'aprovació que ha fet avui el Consell Escolar s'ha coincidit en exigir al departament un millor finançament –però en alguns casos s'ha incidit que només sigui en el sistema públic– i també la coresponsabilitat en el repartiment dels alumnes amb necessitats especials. Però el consens no ha sigut suficient en el conjunt del nou decret, que ha rebut el suport dels representants de l'administració. En canvi, entre els contraris –que en les pròximes 48 hores poden presentar els seus vots particulars– les posicions han sigut molt diferents. D'una banda, la concertada ha reclamat més llibertat d'elecció; de l'altra, la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (Fapac) i el sindicat majoritari de mestres, USTEC, han demanat que es combati realment la segregació.

La concertada ha instat el departament a modificar el nou decret d'admissions perquè les famílies tinguin més llibertat d'elecció per triar l'escola i que en el moment de la preinscripció "hi hagi tota l'oferta", segons ha explicat el president de Fapel, Josep Manuel Prats. També ha considerat que el sistema de distribució dels alumnes del nou decret els pot perjudicar. Per això, Prats ha retret a Educació la falta de diàleg sobre aquesta eina. "Encara som a temps de parlar-ne", ha assegurat.

En canvi, el representant de la USTEC, Xavier Díez, també s'ha mostrat en contra de l'aprovació del nou decret al Consell Escolar, però ho ha fet perquè ha valorat que es queda "curt" per combatre la segregació escolar. Segons Díez, "a la pràctica no canvia res", i el considera "insuficient" per lluitar contra la segregació, ja que tampoc es preveu cap modificació de les ràtios. El representant de la USTEC ha reclamat més contundència contra la concertada, "que només acull el 15% dels alumnes nouvinguts".

Centres inclusius

"El nou decret d'admissions beneficia la concertada en detriment de la pública", ha afegit la vicepresidenta de la Fapac, Xènia Amorós, que ha demanat "més igualtat" en l'elecció de l'escola. "Tots els centres catalans han de ser inclusius en l'alumnat amb necessitats i s'ha d'enfortir el finançament per als públics, però no els privats", ha valorat Amorós.

Malgrat els vots contraris d'alguns membres del Consell Escolar, la intenció del departament és tirar endavant el nou decret.