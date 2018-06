Un jutge exmembre del Consell General del Poder Judicial, nou director de la Guàrdia Civil

El ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska, ha proposat el magistrat Félix Vicente Azón, exvocal del Consell General del Poder Judicial, per dirigir la Guàrdia Civil, segons informen les agències Efe i Europa Press. El nomenament d'Azón en substitució de José Manuel Holgado, que ocupava el càrrec des de fa dos anys, encara s'ha d'aprovar, previsiblement ho farà divendres el Consell de Ministres.

Azón va formar part del CGPJ del 2008 al 2013, proposat per Jutges per la Democràcia, però va començar al món judicial com a advocat laboralista, fins que el 1993 va assumir el jutjat d'instrucció número 1 de Barbastre. El 1999 va entrar com a magistrat d'allò social al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on va exercir fins el 2008.

El 2016 el PSC va proposar Azón per al Tribunal Constitucional, però els partits independentistes, Junts pel Sí i la CUP van votar en contra de que el Parlament el proposés i la cambra catalana no va presentar cap candidat. L'any següent el van tornar a proposar per al Constitucional, aquesta vegada des d'Aragó, però la seva candidatura tampoc va prosperar. El magistrat també ha fet de professor a les universitats Autònoma de Barcelona i Pompeu Fabra i a la UNED.

Es preveu que el Consell de Ministres també aprovi divendres el relleu del director de la Policia Nacional i de les places que encara hi ha vacants a la cúpula del ministeri de l'Interior.