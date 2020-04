Sánchez encetarà dijous amb Casado a la Moncloa les reunions per a "un gran acord de país"

Cinc dies després de llançar una oferta poc concreta des de la tribuna del Congrés, la Moncloa ha anunciat aquest dimarts la intenció del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de reunir-se a partir de dijous amb tots els partits per intentar forjar un "gran acord de país" per fer front al coronavirus. La primera trobada seria amb el líder de l'oposició, Pablo Casado, mentre que l'objectiu de Sánchez és reunir-se amb la resta de partits al llarg del divendres per ordre, de més a menys pes parlamentari. La notícia ha "sorprès" el PP, que ha assegurat que ha conegut la invitació per la roda de premsa posterior al consell de ministres, en què la portaveu de l'executiu espanyol, María Jesús Montero, ha donat per feta la trobada.

"A hores d'ara Sánchez no s'ha posat en contacte amb el PP. Aquest és l'esperit de pacte del govern [espanyol]", assenyalen fonts populars, que no comunicaran si assistiran a la Moncloa fins que no rebin una trucada formal del president espanyol. És més, retreuen a Sánchez que converteixi la reunió amb el líder de l'oposició en l'inici d'una clàssica audiència amb tots els partits polítics. La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, tampoc ha tingut cap trucada des del dia 4, assenyalen fonts del partit. Montero ha aclarit que la intenció del gabinet del president és ara intentar posar-se en contacte amb totes les parts per agendar les trobades, i admetia així que no hi ha hagut encara comunicació.

L'última reunió entre Sánchez i Casado a la Moncloa va ser el 17 de febrer, quan els dos líders van certificar el bloqueig institucional. Llavors el panorama era totalment diferent, amb el debat obert sobre l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat i el llançament de la taula de diàleg amb la Generalitat. Montero ha insistit que la situació actual no té res a veure amb la de fa un mes i mig i que de les reunions, totes bilaterals, n'hauria de sortir un compromís per intentar impulsar uns "pressupostos de reconstrucció". "No es tracta d'un diàleg a curt termini, sinó d'altura de mires", ha dit, i ha rebutjat la proposta de la FAES, la fundació de l'expresident espanyol José María Aznar (PP), de posar com a condició per a un gran pacte la sortida d'Unides Podem del govern espanyol. "Demanem que les formacions vinguin amb l'única condició de seure a parlar del que realment preocupa els ciutadans i que no posin excuses", ha afegit.

Invitació als partits independentistes

A diferència de la setmana passada, en què el ministre de Transports, José Luis Ábalos, va donar per fet que els partits independentistes no avalarien uns nous Pactes de la Moncloa, Montero avui ha estès la mà tant a ERC com a Junts per Catalunya i ha assegurat que no treballen amb la idea d'un pacte que comporti més recentralització, com ha alertat el Govern en els últims dies. "Els partits independentistes no han de tenir por a un ànim recentralitzador, no és en el nostre ADN. Som un partit progressista que creu en l'estat de les autonomies", ha subratllat la també titular d'Hisenda.

Montero ha assenyalat que l'objectiu que persegueix aquesta "gran convocatòria al diàleg" és posar les bases per a la reconstrucció", sobretot econòmica, d'Espanya. I que, per "encaminar" aquest "acord de reconstrucció", caldran uns pressupostos generals de l'Estat. Sánchez ja va donar per perduts els comptes d'aquest 2020 després que la crisi hagi tirat per terra totes les previsions econòmiques, i pensa ja en els del 2021. Això sí, busca que totes les formacions polítiques assumeixin el desgast de la gestió de la pandèmia.

Illa: "No hem requisat material a cap empresa"

Mentrestant, continua a la baixa al conjunt de l'Estat el nombre de contagis, tot i que hi ha hagut un repunt del nombre de morts diàries, que els experts atribueixen al balanç del cap de setmana, en aquest cas un pont atípic. Davant del nou escenari de desescalada, el Butlletí Oficial de l'Estat publica aquest dimarts una ordre d'intervenció dels laboratoris privats per controlar els tests de coronavirus i regular-ne els preus. També durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, el titular de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que no han requisat material a cap empresa pel que fa el tests de laboratoris, i ha puntualitzat que l'ordre el que estableix és que els laboratoris notifiquin els tests que tenen a disposició i què en volen fer.

En el terreny econòmic, el govern espanyol ha aprovat una ampliació de la moratòria tributària d'autònoms i pimes fins al 20 de maig, així com l'elevació del sostre de despesa del ministeri de Transports per les mesures d'ajuda al pagament del lloguer en estacions.