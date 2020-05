Consells per fer bé el desconﬁnament

El desconfinament està en marxa. La fase 1, que es va implantar fa una setmana en algunes zones de l’Estat, ja ha arribat a gran part de Catalunya, i això és sinònim de més gent pel carrer, més socialització i fins i tot visites a cases d’amics i familiars -sempre que siguin un màxim de 10 persones i totes sanes-. En aquest nou escenari, convé recordar els consells d’higiene i seguretat per prevenir possibles contagis, uns consells que cal seguir quan arribem a casa, quan anem pel carrer, en transport públic o quan entrem als comerços.

A casa

Rentar-se les mans

El doctor Joan Ramon Villalbí, membre de la junta de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària, destaca que en aquesta nova fase continua prevalent el consell més important que el personal sanitari fa setmanes que repeteix: rentar-se les mans. “Quan sortim al carrer és impossible que no toquem res, és un gest automàtic. Per tant, quan tornem a casa el primer i el més primordial és rentar-nos bé les mans amb aigua i sabó”, diu Villalbí, que també recomana tenir en compte que al carrer és important mantenir la distància física.

Canviar la mascareta

Villalbí apunta que un dels supòsits de la nova fase 1 és que “teòricament hi haurà menys gent infectada i, per tant, la probabilitat de creuar-nos amb gent de risc serà més baixa”, però, tot i això, recorda que hi pot haver “casos asimptomàtics i alguns de latents que poden contagiar i, per tant, cal portar sempre la mascareta”. Quan arribem a casa el seu consell és treure-se-la immediatament seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut; és a dir, s’ha de fer agafant la tira per darrere l’orella i sense tocar la part central. I s’ha de substituir per una de nova tan bon punt la notem “humida”.

Treure’s les sabates

Villalbí explica que la tradició de treure’s les sabates, molt present en alguns països del nord d’Europa, “és una bona mesura d’higiene, ara i sempre” i, per tant, recomana fer-ho en aquests moments. “Quan entrem a casa ens les podem treure i així no anem arrossegant per casa tot el que hem trepitjat al carrer”, diu. Un consell especialment important per a les famílies amb fills petits que gategen o passen molt temps jugant per terra.

Rentar la roba bruta

Villalbí recomana “sentit comú” per sobre de tot i torna a recordar que ja en fase 1 “hem de pensar que la probabilitat de creuar-nos amb persones infectades és més baixa”, de manera que el seu consell per a la roba és “posar a rentar el que hi posaríem habitualment: la roba interior i les peces que s’han embrutat”. I ja està.

Què fem amb les bosses de...?

Aquí Villalbí destaca: “Els comerços en aquests moments estan implantant moltes mesures d’higiene i seguretat, i normalment les bosses i el que hi ha a dins ho manipulen persones amb guants en locals on s’ha extremat molt la neteja. Per tant, jo no consideraria que es tracti de material de risc”.

Vigilar els nens petits

Pel que fa als nens petits, aquest especialista en salut pública sí que recomana “estar-hi una mica més a sobre” perquè és difícil que segueixin estrictament els protocols d’higiene i quan surten de casa tenen més tendència a tocar-ho tot. Per tant, diu, “els grans hauríem d’ensenyar-los a respectar les distàncies quan surten al carrer, i quan tornem a casa haurem d’anar molt alerta i assegurar-nos que els nens es rentin bé les mans”.

I quan anem a casa dels altres?

Una de les grans novetats de la fase 1 és que ja podem visitar familiars i amics. El doctor Villalbí deixa clar que a casa dels altres “hem de fer el mateix que fem a casa nostra”. Per tant: rentar-nos les mans en primer lloc, sabates fora i treure’ns la mascareta sempre que no hi hagi cap persona de risc. “I si ve gent a casa nostra els hem de fer fer exactament el mateix”, diu aquest especialista.

Córrer evitant aglomeracions

Als espais a l’aire lliure no cal anar amb mascareta sempre que es pugui mantenir la distància de seguretat amb altres persones, que segons les últimes recomanacions és de 10 metres a l’hora de córrer. “Però en ciutats denses, si corres per llocs on hi pot haver aglomeracions, caldria portar la mascareta i fer-la servir quan no es poden garantir les distàncies”, explica la doctora Cristina Masuet, del servei de medicina preventiva de l’Hospital de Bellvitge. “No hi ha estudis que demostrin que la mascareta pot ser perjudicial per altres raons quan es practica esport”, afegeix.

No als jocs en grup

L’esport en grup encara haurà d’esperar a futurs canvis de fase. “Els que tenen més perill de contagi són aquells en què hi ha contacte directe, com el bàsquet”, adverteix la doctora Masuet, que alerta que la pilota “pot ser un vehicle de transmissió” sobretot quan té contacte directe amb la pell. “Hi ha més perill en el bàsquet, que té contacte amb la pell, que en el futbol, que toca la sabatilla, però quan agafem la pilota de futbol per recollir o fer un servei de banda també hi ha risc”, alerta.

Compte amb el mobiliari

La relació amb el mobiliari urbà és una de les principals limitacions. Ja ho era durant la fase 0 i ho seguirà sent a l’hora de passejar sol o amb nens. “Al mobiliari urbà poden sobreviure els virus durant uns dies i, per tant, seure en un banc o jugar en un parc infantil no és aconsellable, ja que no podem garantir que hagi estat desinfectat després de cada ús. Un tobogan o un gronxador són instal·lacions per on els nens passen la mà i no són 100% segures”, explica la doctora Masuet.

Al metro, amb mascareta sempre

Als espais públics tancats, com els transports públics, s’ha de fer servir sempre mascareta i, de fet, és obligatòria. Però, a més d’aquesta mesura inevitable, la doctora Masuet explica que els guants són “recomanables” al transport públic i que anar dret és més segur que seure. En cas de seure, “cal intentar evitar tant com es pugui el contacte de la pell amb cap superfície”.

Guants sí, però amb mesures

Tant al transport públic com al carrer mateix, els guants han sigut un dels elements més polèmics a l’hora de recomanar-ne l’ús o no. La doctora Masuet alerta que el perill és que “transmeten una falsa sensació de seguretat” i recorda que cal sempre rentar-se les mans abans i després de fer-los servir. “Són porosos i la seva porositat augmenta a mesura que passa el temps”, explica, per la qual cosa recomana fer-ne servir sempre que ho acompanyem d’una desinfecció constant tant dels guants com de les mans abans i després de posar-nos-els.

Netejar manillars del Bicing

Per fer servir el Bicing o vehicles compartits com el moto sharing, la doctora Masuet recomana, sempre que es pugui, “netejar amb el mateix hidrogel de les mans els manillars o superfícies que hagin d’entrar en contacte amb les mans” i fer-ho abans i després de fer servir el vehicle. La mateixa desinfecció s’ha de practicar a les mans, abans i després de desplaçar-se, o als guants en cas que en fem servir, i sempre seguint les mesures del punt anterior.

Evitar les abraçades

Tal com apunta el títol de la cançó de Vetusta Morla, les abraçades estaran encara prohibides durant la fase 1, llevat que sigui amb una persona amb qui ja convius. “És un contacte curt de durada però sense cap mena de distància de seguretat, de manera que haurem d’evitar abraçades amb gent amb qui no convivim, que poden ser contagiats asimptomàtics o presimptomàtics”, defensa Masuet. Per a qui viu sol recorda que “l’autoabraçada pot tenir un efecte terapèutic”.

Als comerços

Utilitzar gel hidroalcohòlic

A l’entrar als establiments comercials cal rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. Les botigues n’han de posar a disposició dels clients. La majoria també ofereixen guants, tot i que els epidemiòlegs defensen que és més aconsellable utilitzar el desinfectant de mans. Com que es tracta d’un lloc tancat, a més, cal utilitzar la mascareta, que també ofereixen molts establiments i que mai s’ha de treure tocant el teixit sinó per la goma o el fil que la subjecta.

Mantenir la distància de seguretat

Pràcticament totes les botigues tenen cartells que recorden que és imprescindible mantenir una distància de seguretat, d’uns dos metres, tant amb clients com amb el personal, que ha d’anar equipat amb mascareta i guants. L’aforament al local serà limitat i els venedors que portin uniforme l’hauran de rentar a una temperatura d’entre 60 i 90 graus un cop acabin la jornada laboral.

Sempre per les escales

No s’ha d’utilitzar l’ascensor en cas que la botiga en tingui. S’han de prioritzar sempre les escales i sense tocar la barana. En el cas que sigui imprescindible només hi podrà anar una persona, excepte en els casos en què es necessiti assistència.

Posar la roba en quarantena

Per garantir la distància de seguretat s’alternaran un emprovador obert i un de tancat. Les cues hauran de respectar també els 2 metres de separació entre clients i es deixarà de donar la fitxa que indica amb quantes peces de roba s’accedeix als emprovadors. Si el client no es queda alguna peça, es desinfectarà. Hi ha diverses maneres de fer-ho, com posar-la en quarantena en una bossa de plàstic o passar-li una màquina de vapor.

Millor pagar amb targeta

Sempre que sigui possible és aconsellable pagar amb targeta o mòbil per evitar els diners en metàl·lic. A més, els comerciants hauran de desinfectar els datàfons després de cada ús.

Cal ventilar el local

La ventilació de les botigues és primordial i, sempre que es pugui, s’han de tenir portes o finestres obertes, tot i que el virus pot sobreviure durant unes tres hores a l’aire. “Els espais tancats faciliten que hi hagi una alta concentració de partícules a l’aire i que aquestes partícules es vagin dipositant a les superfícies” i, per tant, augmenti el risc de contagi, explica el professor del màster de malalties infeccions de la Universitat de Barcelona (UB) Enric Limón.

S’ha d’intensificar la neteja

Els comerciants han de reforçar la neteja dels seus establiments i tot seguit desinfectar-los, sobretot en els espais per on passin més clients. “És molt important establir una pauta de neteja i fer-la en aquelles franges horàries que tenen menys afluència de gent”, explica el professor de la UB. Aquesta neteja s’ha de fer amb guants i mascaretes, i després cal rentar-se bé les mans amb aigua i sabó almenys durant 60 segons. “Com més concentració de persones, més possibilitats hi ha que, mitjançant el contacte amb les mans o les gotetes que expel·leix una persona transmissora quan estossega o esternuda, aquesta superfície quedi contaminada i una altra persona es pugui contagiar”, insisteix el professor del màster de malalties infeccioses. Ara bé, a l’hora de desinfectar, el comerciant ha d’anar amb compte i manipular sempre correctament els productes que utilitzi. “El fet de combinar-los o augmentar-ne la concentració recomanada no en potencia els efectes i podria suposar un risc per a la persona que els manipula”, assegura Limón.