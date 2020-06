Els contagis a l'Estat baixen a 48 en un dia i Madrid concentra el 25% dels nous positius

Continua la tendència dels últims tres caps de setmana a l'Estat, en què els nous contagis per coronavirus són menys de la meitat dels que es registren de mitjana durant la setmana. Segons les dades del ministeri de Sanitat, en l'últim dia s'han detectat un total de 48 positius per covid-19 a través de proves PCR, un descens important respecte al dissabte, quan se'n van detectar 130. A les portes del final de l'estat d'alarma, la Comunitat de Madrid continua sumant la majoria de casos. Durant la setmana, en alguns moments han arribat a ser el 50% del total. Aquest diumenge la capital espanyola suma 12 positius, cosa que suposa un 25% del total. El ministeri manté congelada la xifra de morts totals per coronavirus, a l'espera de validar dades autonòmiques. En l'última setmana, Sanitat ha notificat 26 defuncions per coronavirus.

Pel que fa a nous positius, Catalunya i el País Valencià segueixen els passos de Madrid, amb vuit i set contagis respectivament, cosa que representa el 16,7% i el 14,5% del total. Astúries, Canàries, Castella-la Manxa, Navarra i Ceuta, a més de les Balears, no sumen cap nou infectat. Caldrà estar molt atents a l'impacte que té l'entrada del turisme alemany a partir de demà dilluns a Mallorca, Menorca i Eivissa i si fa augmentar els casos després de ser una de les comunitats amb millor evolució del coronavirus gràcies a l'isolament. El bon pronòstic d'aquest diumenge coincideix amb l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de reobrir les fronteres de l'espai Schengen –excepte Portugal– a partir del 21 de juny, quan decaigui l'estat d'alarma. Espanya, doncs, s'obrirà al turisme intern i europeu al mateix temps.

La Comunitat de Madrid també continua sent la comunitat amb més morts l'última setmana amb sis defuncions, seguida de Castella i Lleó –que ha frenat el procés de desescalada i manté quatre províncies properes a la capital espanyola en fase 2– amb quatre casos. També es mantenen constants els pocs casos d'ingressos en UCI. En l'última setmana només hi ha hagut cinc ingressos a l'Estat i 110 hospitalitzacions per coronavirus. En total, 11.619 persones han passat per una unitat de cures intensives a Espanya des de l'inici de la pandèmia i 124.631 han necessitat ser hospitalitzades, segons les últimes dades del ministeri de Sanitat.