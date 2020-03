Troben mort el desaparegut en l'explosió de la Verneda

Els equips d'emergència han trobat aquest matí el cos sense vida de la persona que va quedar desapareguda en l'explosió d'ahir al migdia a l' empresa química del polígon industrial de Montsolís, al barri de la Verneda de Barcelona, que ha havia deixat un mort i 19 ferits La prioritat aquest matí era, com han explicat des de Bombers, localitzar el desaparegut, que és una persona que estava treballant a la planta, i contenir els productes químics, una situació que ja es dona per "controlada". A més, també han confirmat que, tal com van denunciar alguns veïns, l'explosió va provocar el trencament de plaques amb amiant. Des de Bombers, però, asseguren que, passades 20 hores des de l'explosió, això ja no suposa un risc per als veïns, perquè la "fumera ja ha desaparegut". L'explosió es va produir a l'empresa química Proquibasa, que treballa amb productes inflamables.

Un mort, 19 ferits i un desaparegut en una explosió en una empresa química a la Verneda

"La zona de treball està controlada, el perill està controlat, però la recerca del desaparegut és complicada perquè l'explosió va ser violenta i es van despendre peces de formigó i casquets", ha explicat el responsable d'operacions, Ángel López, que ha remarcat que l'incident es va produir en un dipòsit subterrani en el qual s'estaven fent treballs de manteniment. Ara, però, s'ha obert una investigació que haurà de concloure què va provocar l'explosió.

Des del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han apuntat que ahir van ser necessàries 19 atencions mèdiques i que 13 persones van ser traslladades a centres mèdics. La majoria tenien policontusions, sobretot a la zona de les cames, i dificultats respiratòries causades per l'ansietat. Tots han rebut ja l'alta mèdica.

Des de Bombers han calculat que l'ona expansiva de l'explosió va arribar a un radi d'entre 200 i 500 metres, i han apuntat que, durant aquest matí, treballaran en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, i amb l'ajuda d'un dron, per localitzar la persona que continua desapareguda.