Es donen per finalitzats tots els talls de trànsit de la jornada de vaga

Ja no hi ha cap tall de trànsit en marxa. El Comitè de Defensa de la República de la Cerdanya ha decidit, cap a les 09.00 h d'aquest dijous, aixecar la protesta de Puigcerdà, que era l'única que encara es mantenia després que el tall de la Seu d'Urgell s'ha aixecat a primera hora del matí. Totes dues protestes s'han allargat, doncs, durant més de 24 hores. Els talls s'han mantingut tot i les adversitats meteorològiques: amb temperatures negatives i avui nevant. El CDR de la Cerdanya ha agraït la col·laboració d'altres CDR i asseguren que estan orgullosos de la mobilització, que ha demostrat que "controlar el territori és possible".

Les desenes de persones del tall de Puigcerdà acabem de decidir sobiranament en assemblea aixecar-lo després de més de 24 hores de fred i neu i d'una jornada de vaga amb totes les fronteres tancades. Moltes gràcies a tothom, seguim mobilitzades! #operaciofronteres pic.twitter.com/uKi9zR5FBN — CDR Vic (@CDRepublicaVic) 9 de novembre de 2017

Les protestes que ahir van bloquejar carreteres a punta i punta del país encara cuejaven aquest matí. La carretera N-145 –que connecta amb Andorra- a l'altura de la Seu d'Urgell s'ha reobert completament al trànsit després de més de 24 hores de restriccions. Aquesta via va estar completament tallada gairebé durant tot el dimecres arran de les mobilitzacions relacionades amb la vaga general i es va obrir parcialment cap a quarts de deu del vespre d'ahir. Amb tot, durant tota la nit no hi podien circular els camions.

En canvi, a l'N-154 a Puigcerdà –que connecta amb França- es dóna pas alternatiu als vehicles dels dos sentits de la marxa i es manté el bloqueig als camions, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).