Conviu amb el cadàver del seu germà per subsistir econòmicament

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que hauria conviscut amb el cadàver del seu germà durant unes setmanes per continuar cobrant la seva pensió. Segons ell, aquests diners eren la seva única forma de subsistència econòmica, ja que no disposa de cap altre recurs.

L'home, de 68 anys, nacionalitat espanyola i veí de Sant Andreu, ha sigut detingut com a presumpte autor dels delictes d’estafa, omissió del deure de socors i estafa bancària. Segons el detingut, el seu germà va morir de manera accidental al domicili que compartien.



Els Mossos van arribar al domicili alertats per la trucada d'un veí. El detingut els va dir que el seu germà ja no vivia a casa, però la forta pudor que sortia de l'habitatge va fer sospitar els agents, que van demanar a l'home que els deixés passar. Davant d'això, el detingut no va oferir resistència. Els Mossos van trobar el cadàver momificat d’un home, tapat amb uns llençols, en una de les habitacions.

Tot i que el cadàver no presentava signes de violència, caldrà esperar als resultats de l’autòpsia. El detingut passarà a disposició judicial durant les pròximes hores.