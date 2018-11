Copenhaguen construeix una pista d’esquí sobre una incineradora faraònica

Loney Planet acaba de col·locar Copenhaguen al capdavant del top ten de les ciutats que cal visitar l’any 2019. L’excel·lència culinària s’uneix a la moderna i agradable planificació urbanística d’aquesta petita capital escandinava, plena de bicicletes, llacs i canals. A més d’un, però, el sobtarà que entre les belleses que esmenta la popular guia turística aparegui Amager Bakke, la nova incineradora de la ciutat.

Inaugurada fa un any, cada dia s’hi cremen tones i tones d’escombraries per produir energia. Però, a diferència de moltes altres plantes d’aquest tipus, això passa dins d’un edifici espectacular i avantguardista que, si tot va bé, d’aquí uns mesos també allotjarà una pista d’esquí a la teulada. Obra de BIG, l’estudi liderat pel prestigiós arquitecte danès Bjarke Ingels, el disseny trenca la grisor i la lletjor normalment associades a les incineradores d’arreu del món. Ubicada al mig de l’entramat urbà, a tan sols 200 metres dels blocs d’habitatge més propers, la instal·lació ven una vocació integradora i neix amb l’objectiu de convertir-se en una zona lúdica i de recreació per a tothom.

A banda de la pista d’esquí, que oferirà als habitants de la capital la possibilitat de practicar aquest esport al bell mig de la ciutat, el projecte preveu que també s’hi pugui practicar escalada o passejar per l’àrea verda que hi ha al costat.

Els seus promotors la descriuen com la planta de revalorització de residus més neta del món i defensen que els fums tòxics que surten per la xemeneia no són una amenaça. Expliquen que té tres nivells avançats de filtres i que el fum que surt de la planta compleix els més rigorosos estàndards internacionals. Contamina, sí, però molt menys -asseguren- que la resta d’incineradores del món. A més, els impulsors venen l’eficiència de la nova planta, que és capaç de produir un 25% més d’energia que l’antiga instal·lació a partir de la mateixa quantitat de brossa.

Sobrecost milionari

Però la nova instal·lació ha arribat envoltada de polèmica. D’una banda, hi ha els sobrecostos, que han fet superar amb escreix els 3.500 milions de corones d’inversió -uns 469 milions d’euros- que preveia el projecte inicial.

A això s’hi afegeix la desencertada planificació que han fet les cinc administracions municipals que han impulsat la planta. “És massa gran per la quantitat de brossa que genera la zona, que no s’ha pres en consideració que, amb el temps, encara en generarà menys, perquè la previsió és que el reciclatge continuï creixent”, explica Christian Ege, consultor de la organització mediambiental Det Økologiske Råd. La falta de volum de residus fa que Amager Bakke es vegi obligada a importar-ne d’altres països, com el Regne Unit. A més, un error de disseny va deixar la planta aturada durant 17 dies aquest setembre passat.

Aquestes dificultats financeres estan endarrerint l’esperada pista d’esquí a la coberta de l’edifici, que ja s’hauria d’haver inaugurat fa temps i que tampoc estarà a punt, com s’havia promès, aquest Nadal. “Esperem poder-la estrenar durant el primer trimestre de l’any que ve, tot i que en projectes en construcció sempre és difícil donar una data específica”, s’excusen responent a l’ARA els portaveus de l’empresa BIG.

Dit això, el cert és que, a diferència del que passa a Catalunya amb incineradores com la de Sant Adrià del Besòs, les crítiques a Dinamarca no estan relacionades amb la toxicitat dels fums que pugui generar la crema de residus. Com a norma general, a Escandinàvia la combustió d’escombraries per produir energia no desperta rebuig sinó tot el contrari: és vista com una bona manera de gestionar els residus que no es poden reciclar i, en qualsevol cas, una solució molt millor que l’alternativa: els abocadors.

Els dipòsits controlats o abocadors generen metà com a conseqüència de la descomposició de la matèria orgànica, una substància que emet un 25 per cent més de gasos amb efecte d’hivernacle que el CO 2 . A més, abocant no es guanya res, mentre que a Dinamarca les plantes de residus produeixen electricitat i calefacció per a un milió i mig d’habitants. Una energia que si no s’hauria de produir a partir de combustibles fòssils, que contaminen més.

Clam per fomentar el reciclatge

Tot i això, últimament la visió dels danesos està canviant. “Cada cop més gent opina que hauríem de disminuir la incineració i potenciar més el reciclatge”, explica Ege. Fins fa poc, per exemple, a molts municipis no es reciclava la brossa orgànica, reconeix. I tampoc els plàstics que no fossin ampolles PET -que és el plàstic amb més qualitat i valor en el mercat del reciclatge-. Això vol dir que en quedaven exclosos molts altres plàstics com els de les bosses, safates o tetrabrics. La tendència ara és promoure l’economia circular reduint, d’una banda, la producció de residus, i incentivant, de l’altra, la selecció.