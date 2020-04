Gairebé un 60% dels espanyols avalarien que es prohibís del tot sortir de casa pel covid-19, també per anar a comprar

Gairebé la pràctica totalitat dels ciutadans de l'Estat avalen les mesures restrictives per fer front a la crisi sanitària pel coronavirus. El Centres d'Estudis Sociològics (CIS) ha fet públic aquest dimecres un baròmetre especial dut a terme del 30 de març al 7 d'abril, durant el període més crític a les UCI, en què el 72,6% dels 3.000 enquestats per telèfon consideren molt necessàries les mesures aplicades pel govern espanyol i un 24,7% les considera necessàries. És més, gairebé quatre de cada deu convindria que caldria aplicar mesures més estrictes de confinament, mentre que un 58,3% considera que és suficient. Pel que fa les mesures més restrictives, gairebé sis de cada deu (un 57,7%) avalaria que no es permetés sortir de casa ni per anar a comprar ni per anar a les farmàcies, com s'ha fet en algunes regions de la xina. Un 38,6% s'hi oposaria.

El coronavirus ja s'ha convertit en la principal preocupació de la majoria dels enquestats. Passa per davant de la salut i de l'atur i gairebé la meitat considera que és el principal problema. A un 58,9% els preocupa molt i a un 37% bastant, tot i que més d'un 75% és molt o bastant optimista i considera que "guanyarem aquest batalla" -són els termes en què pregunta l'ens demoscòpic presidit per l'exdirigent socialista José Félix Tezanos, que fa seu el llenguatge bèl·lic emprat pel govern espanyol-. Aquest baròmetre, per ser especial, no conté les dades per comunitats autònomes habituals. Per tant, no és possible saber l'opinió exacta dels catalans. En aquest sentit, un 73,3% dels enquestats avalen que el govern espanyol decidís atribuir-se plens poders per fer front a l'emergència sanitària, mentre que un 20,7% considera que s'hauria de donar més poder a les comunitats autònomes.

La gran majoria porta bé el confinament

A nivell pràctic, el confinament no està gran generant grans problemes als espanyols. Un 64,9% assenyala que ho porta raonablement bé i un 26,1% que ho porta molt bé. Són pocs els que consideren la situació difícil. És més, gairebé tots els enquestats (93,5%) consideren que s'està actuant amb civisme i solidaritat.

L'enquesta també mostra, en la línia amb el que ja va avançar l'ARA el diumenge, que els ciutadans de l'Estat estan disposats a cedir drets per combatre el coronaviurs. Un 66,7% estaria d'acord en prohibir les notícies falses que s'han propagat exponencialment aquests dies de la mà de la crisi sanitària. Un 30,8% s'hi oposa.

En l'anterior baròmetre, dut a terme entre l'1 i el 13 de maig, just un dia abans que es declarés l'estat d'alarma, un 65% dels enquestats ja era partidari que l'estat prengués mesures més dràstiques. De fet, un 84% ja assegurava que calia seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries i un 67% que era necessari anticipar-se i prendre "mesures sanitàries estrictes". Ara bé, només un 16% considera necessari fer obligatòries les mascaretes, una mesura que ha canviat els últimes dies en repartir-ne el govern espanyol en zones d'afluència de persones com el transport públic.