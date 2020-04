L'estudi del govern espanyol per saber la immunitat de la població torna a ajornar-se i no començarà el pròxim dilluns

Els tests massius s'han convertit en una de les pedres a la sabata del govern espanyol en la crisi de la coronavirus. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) reclama proves generalitzades a la població per saber el grau de presència del virus, però a Espanya li està costant arrencar mentre es parla ja de les diferents fases de la desescalada. Primer va ser el gran fiasco dels tests ràpids defectuosos, i ara no hi ha manera que comenci l'estudi de seroprevalència a 36.000 famílies que va anunciar a bombo i platerets el ministeri de Sanitat durant la Setmana Santa. L'estudi és clau perquè permetrà saber, en part -ja que en total es faran unes 60.000 proves-, el grau de prevalència de la infecció entre la població i estimar el nombre de persones que ja estan immunitzades. És a dir, que han passat el virus sense adonar-se'n o tenint símptomes molt lleus.

La intenció inicial era que l'estudi comencés a fer-se la setmana passada. Però ahir dimecres el ministeri va anunciar que arrencaria dilluns. Aquest dijous, en un nou ajornament, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha dit que no seria finalment el dilluns sinó durant la setmana que ve, sense concretar la data. La nova demora es deu, segons ha pogut saber Europa Press, a nous problemes logístics. Tot i que inicialment Sanitat va contemplar que fos l'exèrcit, vestit de paisà, qui dugués a terme les proves, al final ha cedit la realització de l'estudi de l'Institut de Salut Carlos III i l'Insitut Nacional d'Estadística (INE) a les comunitats autònomes. El problema és que ha traslladat la informació a última hora i a les comunitats els està costant organitzar la recollida de proves i informació.

El govern espanyol ha assegurat en diverses ocasions que els resultats d'aquestes proves serviran per per dissenyar les mesures de confinament. Però l'estudi s'allargarà durant vuit setmanes i no estan previstos resultats, com a molt aviat, fins a finals de juny. Aquest informació xoca amb l'anunci fet ahir dimecres pel president espanyol, Pedro Sánchez, que va situar el desconfinament per a la segona quinzena de maig, el que ell ha passat a anomenar la "nova normalitat". Davant d'aquest escenari, Illa ha justificat aquest dijous en la comissió de Sanitat del Congrés que la l'estudi al capdavall serà una informació més que es tindrà en compte.