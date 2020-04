Retencions a les sortides de Madrid després d'incrementar-se els controls policials per l'estat d'alarma

Les carreteres de Madrid han viscut aquest dimecres una situació inèdita en les darreres tres setmanes: retencions. S'han pogut observar cues en algunes de les principals vies de sortida de la capital espanyola tant a primera hora del matí com a primera hora de la tarda, segons les imatges captades per les càmeres de la Direcció General de Tràfic (DGT). Des de la DGT, però, asseguren que és degut a que s'han incrementat els controls policials per evitar desplaçaments durant el pont de Setmana Santa en plena aplicació de l'estat d'alarma. L'Ajuntament de Madrid ha informat que durant tot el pont s'instal·laran un total de 180 controls policials. A nivell estatal, la Guàrdia Civil que s'encarrega de tasques de trànsit ha establert 150 controls, a més dels mòbils. Les multes que s'imposen no són de trànsit sinó en aplicació de la llei de seguretat ciutadana.

Segons assenyala a l'ARA un portaveu de la DGT, les retencions han tingut lloc en llocs on l'han passat, durant l'operació sortida de Setmana Santa, no hi havia cues. Puntualitza que s'estan efectuant de forma "massiva" controls per evitar desplaçaments a segones residències i que només es deixa un carril per a la circulació, el que ha produït retencions de fins a dos quilòmetres. "En línies generals ha passat un cotxe cada mitja hora", assenyala el portaveu per explicar la situació generalitzada a les carreteres de la capital espanyola. Fonts d'Interior també apunten el mateix. Assenyalen que "no s'està detectant un augment significatiu dels desplaçaments ni de les sortides de les grans ciutats", així com tampoc de "suposats desplaçaments a segones residències". Afegeixen, a més, que avui es continua amb una reducció del 80% als accessos i sortides de les grans ciutats. A les cinc de la tarda, però, hi havia fins a dos km de cua per sortir direcció a la Corunya, a la A6, i un quilòmetre a l'A5 direcció Badajoz.

En les imatges de la DGT es veu com la policia restringeix el trànsit i controla el pas dels cotxes per un únic carril o dos, però gairebé no atura cap vehicle. Les mateixes fonts d'Interior asseguren que s'està demanant la declaració responsable a cada conductor però que es deixa passar a camions i furgonetes.

Carreteras como la A-2, A-3, A-5 y A-6 están registrando retenciones a esta hora a pesar de las limitaciones de movimiento. La DGT recuerda que en el Estado de Alarma no se puede circular "a no ser que sea imprescindible y totalmente justificado" https://t.co/zKeHl2LGd1 pic.twitter.com/bZdyD27hpm — Europa Press (@europapress) April 8, 2020

Però a efectes pràctics aquest dimecres s'han pogut veure més moviments als carrers de la capital espanyola, en la línia de la situació a Barcelona. La intensitat del tràfic en hora punt ha pujat a fora de l'M-30 -les rondes de Madrid- un 5,8% respecte la setmana passada i ha baixat un 72,9% en comparació a qualsevol dia normal, segons informa EFE. Un percentatge que no arriba a l'objectiu de reducció de la mobilitat del 85% que es va marcar el govern espanyol per a l'etapa d'enduriment de l'estat d'alarma, que venç aquest cap de setmana.

Més viatgers en AVE

El repunt en els desplaçaments també s'ha notat als trens. El nombre de viatgers comptabilitzat als trens AVE i Llarga Distància que tenen permesa la circulació va repuntar dimarts fins a sumar 1.300 seients enfront els 1.000 de dies anteriors. Amb tot, es tracta de xifres ínfimes comparades amb les habituals, en què en un dia normal viatgen fins a 89.000 viatgers. El govern espanyol ha fet una crida a "mantenir la disciplina i limitar al màxim els desplaçaments" després del lleu repunt del trànsit de cotxes particulars. "És una lleugera pujada d'un dia que no marca tendència, però que observem i davant la quan recordem i recalquem la importància de mantenir l'alerta i reduir la mobilitat al mínim", ha dit la secretària general de Transports, María José Rallo.

Cues als supermercats

Es dona la circumstància que el pont de Setmana Santa comença abans a Madrid que a Catalunya. Demà, Dijous Sant, ja és festiu, i aquest matí es podien veure cues de fins a cinquanta persones en alguns Supermercats. L'executiu de Pedro Sánchez ja va advertir de la necessitat de planificar amb temps les compres del pont per evitar aglomeracions, però al mercat de Santa Maria de la Cabeza, al barri de Palos de Moguer -situat a 15 minuts a peu de l'estació d'Atocha-, hi havia la densitat habitual d'un dissabte. Cúmuls de deu persones per parada intentant respectar com es podia la distància de seguretat. Les cues dels supermercat s'ajuntament amb les de les fruiteries i els quioscos.