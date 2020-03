La Moncloa subratlla que la tornada a la normalitat després de l'estat d'alarma serà "progressiva"

Ja portem disset dies d'estat d'alarma i almenys ens en queden onze més amb unes mesures de confinament més restrictives, amb "hibernació" de tota l'economia excepte l'essencial. Els responsables sanitaris del govern espanyol repeteixen cada dia que, si no estem al pic de la corba de l'evolució de la pandèmia del coronavirus, hi estem molt a prop. Però la Moncloa no les té totes sobre si caldrà prorrogar l'estat d'alarma quinze dies més després de Setmana Santa. El que sí que té clar, i ho ha estat advertint els últims dies, és que la tornada a la normalitat no podrà ser d'un dia a l'altre, sinó que tothom s'ha de fer càrrec que haurà de ser de manera "progressiva". No en va, el ministeri d'Educació ja ha posat sobre la taula que els alumnes no tornin a les aules fins a final de curs, si és que al final acaben tornant-hi.

"Tant de bo després de Setmana Santa puguem anar implantant mesures per anar tornant a la normalitat", ha dit aquest dimarts la ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Montero també ha insistit que és molt important que les mesures de tornada a la normalitat siguin progressives perquè tot el que s'ha fet fins ara "no perdi efectivitat". Aquest dimarts el consell de ministres ha aprovat un nou paquet econòmic i social que preveu una moratòria de sis mesos de la quota d'autònoms, així com també mesures per a llogaters i subsidis de 440 euros per a persones amb contractes temporals sense dret a l'atur.

Responent sobre les crítiques de l'oposició i la patronal per haver pres la decisió d'endurir el confinament dissabte de manera unilateral sense consultar-ho amb ningú, la també titular d'Hisenda ha assegurat que va ser durant el matí del mateix dia que les autoritats sanitàries van recomanar al president espanyol, Pedro Sánchez, parar l'economia. Tant ella com el vicepresident segon, Pablo Iglesias, han evitat fer autocrítica i han insistit que no és un moment per a retrets polítics perquè s'està demostrant que "el confinament salva vides".

Iglesias ha esmentat a tall d'exemple l'estudi elaborat per epidemiòlegs de l'Imperial College que estableix que sense haver pres mesures de restricció dels moviments Espanya ja tindria uns 24.000 morts. També ha fet una crida a totes les forces polítiques perquè aprovin els últims reials decrets al Congrés. El PP va anunciar ahir dilluns que estudiava votar-hi en contra si no hi havia canvis. La Moncloa justifica per la urgència del moment el fet de no haver consensuat les mesures amb l'oposició.

"El govern [espanyol] està actuant de manera immediata en el moment que les autoritats marquen una ruta o rumb. Els temps d'evolució de la pandèmia són vertiginosos i cal legislar a gran velocitat. Tant de bo tinguéssim més temps per parlar amb tothom, però tot va a última hora", ha argumentat Montero, que ha urgit el PP i la resta de grups a evitar "contradiccions" i donar suport al decret. De moment encara no hi ha convocat cap nou ple al Congrés, però els grups parlamentaris donen per fet que serà la setmana que ve, en plena Setmana Santa. La portaveu de l'executiu ha recordat que aquest any les festivitats seran molt diferents i el que volen amb el decret d'"hibernació" és que parlem realment de "dues Setmanes Santes".