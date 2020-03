Sanitat estudia traslladar pacients entre comunitats per la saturació de les UCI

El govern espanyol observa certa "estabilització" en el nombre de contagis i morts per coronavirus al conjunt de l'Estat, el que per al ministre de Sanitat, Salvador Illa, els pot portar a afirmar, "amb molta precaució", que "si no estem en el pic de contagis, hi estem molt aprop". Al seu parer, hi ha certa "tendència" des del 25 de març de "forma sostinguda" i que marca un descens de casos. Fa una setmana hi havia un increment del 15% dels casos, avui estem parlant d'un 8%, gairebé la meitat en punts percentuals. I és que per segon dia consecutiu baixen en termes percentuals tant els contagis com també les morts pel virus. Per a Illa, es tracta d'una "finestra d'esperança", així com un "raig de llum" tenir en compte que ja hi ha 16.780 persones recuperades.

Ara bé, l'arribada al pic suposa una tensió màxima de les UCI hospitalàries. La responsable del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, María José Sierra -que avui ha substituït a Fernando Simón, que ha donat positiu per coronvirus-, ha assenyalat aquest dilluns que les unitats de cures intensives de Madrid i Catalunya estan al límit. De fet, un 84% de les UCI catalanes ja estan ocupades per pacients amb el virus -Salut, però, no especifica quina és l'ocupació total dels 1.770 llits que hi ha a Catalunya-. Davant d'aquest escenari, el ministeri de Sanitat "està valorant" el trasllat de pacients de comunitats gairebé al límit -en són sis en total- a d'altres autonomies amb menys casos crítics. Illa ha dit que en aquests moments l'"esforç de solidaritat" entre comunitats està sent "important" i que "no descarten res". "Es farà el que s'hagi de fer", ha dit en roda de premsa per videoconferència des de la Moncloa. Sí que ha destacat que continua enviant-se material, sobretot respiradors. La principal receptora és Madrid.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit en roda de premsa que no es plantegen traslladar pacients a d'altres comunitats. Un dels majors inconvenients que aquesta mesura té, a més del desgast que suposa per al pacient, és la possibilitat d'estendre els contagis en d'altres hospitals. Cal tenir en compte que el personal sanitari suposa el 14% del total de contagis al conjunt de l'Estat, sumant ja gairebé 12.300 positius.

El principal dubte sobre les dades és la quantitat de tests que s'estan fent. Des de l'inici de l'estat d'alarma que no varia la quantitat de proves. Després del fiasco de la primera comanda de tests ràpids que no han permès de moment anàlisis massius, continuen fent-se'n al voltant de 15.000 i 20.000 al dia. Es tracta dels tests PCR en laboratori, que tarden unes quantes hores. El ministeri de Defensa ha anunciat aquest dilluns l'arribada d'un milió de tests a través d'un avió de les forces armades procedent de Xangai. El vol també porta un milió i mig de mascaretes que es repartiran entre comunitats, segons ha dit Illa.

Objectiu: reduir fins al 85% la mobilitat