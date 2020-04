S'acaba el tancament perimetral de la conca d'Òdena

Vint-i-cinc dies després, la conca d'Òdena es torna a connectar avui a la resta del país i queda lliure dels controls policials instaurats des del 12 de març per intentar contenir el brot de coronavirus. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dilluns uns minuts abans de les vuit del matí l'ordre d'aixecament del confinament perimetral de la zona a petició del Govern. Els Mossos d'Esquadra han començat a desmuntar just després els controls d'accés. S'acaba, així, una situació excepcional en el conjunt de Catalunya per a 70.0000 persones, que buscava contenir el brot a Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena.

El Govern aixeca el confinament específic de la conca d'Òdena

L'alcaldessa d'Òdena, Maria Sayavera, ha explicat que el canvi el notaran principalment les persones que viuen en masies separades del nucli urbà i que havien quedat fora del tancament i allunyades del seu principal centre d'activitat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha recordat també que encara esperen respostes del govern espanyol pel que fa a les possibles baixes mèdiques per a aquelles persones que no van poder anar a treballar i ha reiterat la petició a tothom de quedar-se a casa. L'alcaldessa també ha demanat a Govern i Estat que, un cop superada la crisi sanitària, no s'oblidin de la zona i ajudin en la recuperació econòmica: "Que no marxin i ens deixin quan això s'hagi acabat".

Ball de xifres

Les últimes dades oficials fetes públiques pel departament de Salut van informar que divendres no s'havia registrat cap nova mort per coronavirus a la conca i que les víctimes es mantenien en 107, tot i que sí que s'havien detectat 16 nous positius, la qual cosa elevava el total fins a 644. Amb tot, l'alcalde d'Igualada i portaveu dels ajuntaments confinats va informar l'endemà que hi havia hagut 11 defuncions, 4 de les quals van ser a l'Hospital d'Igualada.

En la roda de premsa del Govern, la consellera de Salut, Alba Vergés, va justificar que només donaven dades "contrastades i oficials". Amb tot, arran de la polèmica, Vergés va informar llavors que la Funerària Anoia els havia notificat en els últims dos dies 147 morts per covid-19 des de l'inici del brot, 12 en les últimes 24 hores. El mateix dissabte, la Generalitat va demanar a l'Estat que aixequés el perímetre policial de la conca d'Òdena i que els municipis afectats tinguessin el mateix grau de confinament que la resta de Catalunya.

Ferrocarrils reprendrà aquest dimarts el trajecte fins a Igualada

L'anul·lació de les restriccions d'entrada i sortida de persones dels municipis de la conca d'Òdena farà que també, de manera esglaonada, les poblacions puguin recuperar la connexió amb l'exterior. En aquest sentit, a partir d'aquest dimarts, Territori ha acordat que reprendrà la circulació de trens a la línia R6, la d'Igualada, entre les estacions de La Pobla de Claramunt i la capital de l'Anoia. Pel que fa a l'autobús, es recuperen el serveis que comuniquen els municipis de la Conca amb Barcelona i Manresa. El servei entre els municipis i transport urbà es reprendrà després de Setmana Santa.

La freqüència de la línia de Ferrocarrils és de dilluns a diumenge un tren cada hora a la línia R5 (Barcelona-Manresa), i un tren cada hora a la línia R6 (Barcelona-Igualada) i un tren cada hora a la línia L8 (Plaça Espanya-Molí Nou Ciutat Cooperativa), amb reforços a les hores punta d'entre setmana. La composició dels trens és doble, i es passa de tres cotxes a sis.