"Empènyer la pilota endavant no serveix de res": els restauradors de Barcelona demanen una moratòria de taxes

"De res serveix empènyer la pilota endavant". "En grans crisis, el que se salvi qui pugui no funciona". Són dos dels missatges que han recollit en un vídeo diferents restauradors per demanar a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que decreti una moratòria de taxes mentre duri el confinament i que s'aprovin mesures per ajudar el sector mentre es mantingui l'ordre de no obrir. Fins ara, el govern municipal ha anunciat que no cobraria la taxa de terrasses dels dies que els establiments no les puguin muntar i que allargava els terminis per fer front al conjunt de taxes. El sector, però, demana una moratòria de com a mínim sis mesos de tots els impostos municipals tenint en compte que, asseguren, la situació és "desesperada" i que s'han quedat sense ingressos.

Una de les xefs que apareix en el vídeo és Carme Ruscalleda, que demana que no es deixi caure els establiments, que són un "motor econòmic". Els dos màxims representants del Gremi, Roger Pallarols i Pere Chias, remarquen que els restauradors estan "al límit" i que no n'hi ha prou amb ajornar el pagament d'impostos.

En el vídeo diferents restauradors es dirigeixen directament a l'alcaldessa i li retreuen les "pegues" que asseguren que els han posat els últims anys, com la reducció de taules a les terrasses, per demanar-li que ara els estengui la mà: "Sols no guanyarem la batalla".

El Gremi demana un pla de xoc per salvar la restauració de la ciutat: que cap bar o restaurant es vegi abocat al tancament per culpa de la crisi sanitària, que cap empresa es quedi enrere, remarquen. La setmana passada, ja van llançar un primer vídeo per demanar mesures de suport i, de moment, asseguren que l'alcaldessa "es mostra impassible davant el neguit del sector".