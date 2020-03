Set dies de confinament: metros buits i carreteres mig plenes

Per molt que busquem entre els nostres records no trobarem imatges com les que avui es poden veure a les carreteres, autopistes, metros, autobusos i trens. Tot plegat té un punt fantasmagòric, un punt d'irrealitat.

Josep Pla deia que el cotxe era el cinema dels rics, per la mateixa raó que el cinema és el cotxe dels pobres. "El cotxe és el desplaçament real: el cinema, el desplaçament imaginari, il·lusori, però del mateix sentit", escrivia l'escriptor de l'Empordà. Aquests dies, amb la crisi del coronavirus, són molts els que han de desplaçar-se amb la imaginació, perquè moure's, si no és per causes majors, com anar a comprar menjar o medicines, visites hospitalàries, cuidar persones grans i dependents o treballar, està contundentment prohibit: les sancions poden arribar als 30.000 euros.

El confinament s'ha notat, i molt, en el transport públic però no tant en el privat, que inclou també els camions amb mercaderies. I si és molt difícil trobar un moment històric en què el metro hagués anat tant buit (ni tan sols durant la Guerra Civil, en què les estacions servien de refugi), no ho és tant quan comparem les xifres del transport privat amb moments del passat més recent.

Un 61% menys de trànsit als accessos a Barcelona

Segons dades del Servei Català de Trànsit, el dilluns 9 de març, abans que comencés el confinament, van entrar a Barcelona –es tenen en compte tots els accessos i les 24 hores del dia– un total de 911.613 vehicles (turismes, motos i camions). El dilluns de la setmana següent, 16 de març, la xifra era de 456.051 vehicles. El descens, per tant, va ser d'un 50,1%. Al llarg de la setmana ha anat baixant el nombre de vehicles que entraven a la capital catalana: el dimecres van ser 371.518, un 59,4% menys que el dimecres de la setmana anterior, i el dijous la xifra era de 349.423 vehicles (un 61% menys). "Cada dia la xifra va baixant –explica Lluís Serrano, cap del servei de la gestió del trànsit–. Hi hagut algun moment en el passat en què les xifres han estat similars, però és molt excepcional, com el 21 de desembre del 2018, quan hi va haver la vaga contra el consell de ministres que es celebrava a la capital catalana".

A la resta de xarxa viària la disminució ha estat menor, entre el 32% i el 48%. S'ha notat sobretot al peatge de la Roca, un 54% ahir dijous respecte el dijous de la setmana passada. El punt de menys impacte ha estat a la Jonquera, un 31,2% menys (de dijous a dijous) en direcció a França. Les xifres són més espectaculars en el transport públic, tant de metro i tram com de tren i autobusos. La freqüència de la majoria de transport públic ha disminuït un terç o més, mentre que el nombre d'usuaris ha anat caient progressivament al llarg de la setmana, arribant a superar el 90% el dijous. Així, per exemple, Renfe va registrar dijous una caiguda del 93%, i Ferrocarrils d'un 90,9%. El metro també ha anat perdent usuaris progressivament i dijous va arribar al 87,3%, mentre que els cas autobusos han baixat un 91,5%.