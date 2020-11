El govern espanyol anuncia una baixada de l'IVA de les mascaretes del 21% al 4%

D'aquí pocs dies les mascaretes quirúrgiques d'un sol ús seran més barates. Després de setmanes de pressions des de diferents sectors, el govern espanyol ha anunciat aquest dimecres que reduirà l'IVA de les mascaretes del 21% al 4%, i que també en rebaixarà el preu màxim de venda al públic perquè la reducció de l'impost no es tradueixi en un benefici empresarial. Així ho ha explicat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, durant el debat al Congrés d'esmenes a la totalitat dels pressupostos generals de l'Estat per al 2021.

En primer lloc, la comissió interministerial de preus del medicament es reunirà demà per marcar un nou preu màxim de les mascaretes quirúrgiques d'un sol ús, que des de finals d'abril és de 96 cèntims. I segon, dimarts que ve el consell de ministres aprovarà un reial decret perquè les mascaretes tinguin un IVA reduït. Montero ha dit que l'Estat no ha pres una decisió abans perquè estava a l'espera de l'aval de la Comissió Europea, ja que no tenien clar que poguessin abaixar l'IVA.

Segons ha explicat des de la tribuna del Congrés, enmig de murmuris de desaprovació de la bancada popular, la Comissió Europea els va respondre ahir a la tarda assegurant que "no obrirà un procediment per incompliment de la directiva comunitària". No és així a tots els països europeus. Sense anar més lluny, Portugal ja fa mesos que les mascaretes tenen un IVA reduït, en aquest cas del 6%, sense haver-se hagut d'enfrontar a cap multa europea.

Montero ha defensat que "el govern [espanyol] és sensible i atent als problemes de la gent" i que "per descartar el risc d'haver de pagar una multa milionària per incomplir una normativa" s'ha esperat a tenir l'aval de Brussel·les. "Aquest govern no posarà mai en risc el país per incomplir una norma", ha afegit.

A l'espera de conèixer quin serà el preu màxim final, la decisió suposa efectes importants per a totes les famílies. La recomanació oficial és que una mascareta quirúrgica d'un sol ús té una vida útil de màxim quatre hores. Si es comptabilitza que al dia se'n fan servir tres, el cost màxim a final de mes rondaria els 90 euros i al cap de l'any els més de mil euros.