Escàndol al govern de Múrcia per la vacunació del conseller de Salut i més de 460 funcionaris

A mesura que avança la campanya de la vacunació, proliferen els casos a l'Estat de polítics que s'han vacunat utilitzant la seva situació privilegiada. La primera polèmica va ser justament a Catalunya: l'alcalde de Riudoms (Baix Camp), Sergi Pedret, i un altre regidor de Junts per Catalunya se la van posar fa just una setmana per "aprofitar", segons van al·legar, les dosis que havien sobrat de la residència del municipi. Els últims dies també ha transcendit que el PSOE ha obert un expedient i ha suspès de militància els 4 alcaldes que es van vacunar en contra dels criteris establerts per Sanitat, que prioritza ara mateix residències, personal sanitari i gent gran. Una decisió que contrasta de ple amb l'escàndol al govern de Múrcia.

L'endemà que transcendís que el conseller de Salut murcià, Manuel Villegas, i centenars de funcionaris més del seu equip havien rebut la primera dosi de Pfizer, el polític del PP ha comparegut en roda de premsa defensant que ho havien fet amb el "ple convenciment" que cal protegir "el personal que treballa incansable de manera directa i indirecta" des de fa 10 mesos en la lluita contra el coronavirus. Villegas ha demanat perdó als que s'hagin pogut sentir "decebuts" per haver-se vacunat, juntament amb més de 460 alts càrrecs i funcionaris del seu departament, contra el covid, tot i que ha defensat aquesta decisió i la seva continuïtat en el càrrec perquè "no és moment de fugir". El conseller preveu, doncs, participar aquesta tarda en la reunió del consell interterritorial de Salut per decidir si s'avança el toc de queda fins a les 20 h.

Lluny d'admetre l'error, Villegas ha insistit que ha actuat amb "transparència" respectant els criteris consensuats amb el ministeri de Sanitat per administrar les vacunes. Al seu parer, un cop es va acabar de vacunar a les residències i es va començar amb els sanitaris d'hospitals i centres de salut, l'operatiu va continuar amb el personal d'empreses auxiliars i amb els treballadors de la gestió sanitària, entre els quals hi ha els funcionaris de Salut, segons ha argumentat. Després d'informar que es va vacunar la setmana passada, ha subratllat que la immunització va oferir-se a tot el personal del seu departament i del Servei Murcià de Salut, entre els quals hi ha rastrejadors, informàtics, administratius, personal de laboratori o inspectors, i que ja han rebut les primeres dosis més de 460 d'aquests professionals.

Peticions de dimissió de tots els grups menys el PP

Però, tot i l'escàndol, el conseller de Salut murcià ha advertit que la comunitat patirà d'aquí unes tres setmanes el pitjor escenari viscut des del març del 2020 per l'evolució del coronavirus i que "no és el moment de fugir sinó de tancar els punys, treballar units i lluitar" contra el coronavirus. Davant de la petició de dimissió de la resta de grups, a excepció del PP, ha afirmat que no té aspiracions polítiques, que és metge i que tornarà a l'activitat sanitària quan acabi la seva etapa al capdavant de la gestió de la sanitat regional. "Lamento que el que ha passat pugui fer ombra a la feina realitzada aquests mesos", ha dit Villegas abans de concloure: "És un moment de buscar unitat, tancar els punys i tirar endavant perquè ens hi juguem molt. No es pot distorsionar ni fugir, i jo no soc d'aquests. Demano disculpes per la interpretació que s'hagi pogut fer, però és el moment de tirar endavant".