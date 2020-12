Espanya autoritza la compra de tres vacunes més per al covid per cobrir 26,3 milions de persones

Espanya segueix els passos de la Comissió Europea i a cada anunci que es fa sobre l'efectivitat d'una nova vacuna, el govern de Pedro Sánchez autoritza la compra de les dosis que li pertoquen en funció del repartiment que efectua Brussel·les. Si fa dues setmanes va reservar 31 milions de dosis d'AstraZeneca i 20 milions de Pfizer-BioNTech –per poder vacunar 25,5 milions de persones, ja que són de doble dosi–, el consell de ministres ha autoritzat aquest dimarts la compra per part del ministeri de Sanitat de fins a 52,7 milions de dosis de les vacunes de Janssen, Moderna i CureVac, que suposen dosis per a 26,3 milions de persones.

Si s'autoritzessin totes ja hi hauria, doncs, prou vacunes per al conjunt de la població espanyola. Però a hores d'ara la Unió Europea només té sobre la taula l'aprovació de dues d'aquestes vacunes entre el 29 de desembre i el 12 de gener, la de Pfizer-BioNTech i la de Moderna, de les quals justament pertoquen menys dosis a Espanya. En el primer cas es tracta de dosis per a 10 milions de persones i en el segon 8,4 milions de dosis, és a dir, només per a 4,2 milions de persones. De totes maneres, això anirà en funció de l'evolució de les reserves a què es comprometi la Comissió Europea.

Segons una nota difosa pel ministeri de Sanitat, el consell de ministres també ha autoritzat la compra de 20,8 milions dosis de la vacuna de la farmacèutica Janssen (per a 10,4 milions de persones) i 23,5 de CureVac (per a més d'11,7 milions de persones). "Espanya té garantit l'accés a les vacunes, que començaran a subministrar-se al mes de gener i que seran totalment gratuïtes per als ciutadans", ha subratllat la ministra portaveu, María Jesús Montero, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, tot celebrant que "cada dia estem més a prop del final del túnel".

Ara bé, tot i constatar que Espanya està "doblegant la corba", ha fet una crida a no relaxar-se a les portes del Nadal i ha recordat que demà es reunirà el ministeri de Sanitat amb les comunitats, en el marc del consell interterritorial de salut, per acabar de definir les recomanacions de cara a les festes. Mentre que el govern espanyol manté que les reunions privades haurien de ser de màxim sis persones, diferents governs com el català defensen que siguin d'un màxim de deu. De fet, la Generalitat estudia que els menors de 14 anys no comptin.

Els ministres es posaran la vacuna "quan els pertoqui"

Preguntada sobre si el govern espanyol es posarà abans las vacuna per garantir la seva eficàcia i seguretat, la ministra portaveu ha assenyalat que tant els ministres com "el mateix president del govern" estarien "encantats" de ser els primers a vacunar-se, però que només ho faran "quan els pertoqui". I és que el ministeri de Sanitat ha definit un total de 15 grups de població per rebre la vacuna.

L'acord que ha aprovat el consell de ministres, en concret, permet que el ministeri de Sanitat pugui ampliar el pressupost per poder tramitar tots els acords amb la Comissió Europea per al subministrament de vacunes. La previsió és que totes les dosis se subministrin durant el 2021 excepte la de CureVac, que no arribaria fins al primer trimestre del 2022.