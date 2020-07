Espanya fabricarà un test d'anticossos amb "una fiabilitat del 98%"

Un dels grans problemes del covid-19, a més de la ràpid contagi, és com fer la detecció de forma massiva de la malaltia. Les proves PCR s'han erigit com la manera de detecció més precisa i efectiva, però no són instantànies i obliguen els laboratoris a treballar a ple rendiment. A mitjans de març el govern espanyol va anunciar a bombo i platerets l'arribada de més de mig milió de tests de detecció ràpida del coronavirus, però al final van resultar ser un fiasco perquè tenien una sensibilitat molt menor del que s'esperava. La història s'ha repetit des d'aleshores: moltes persones que han donat negatiu en un test serològic després potser han donat positiu en una prova PCR. I les conclusions de l'estudi serològic espanyol presentades ahir revelen una nova situació: la immunitat de grup per coronavirus a Espanya es manté en només un 5%, però un 14% de les persones que havien tingut presència d'anticossos en les primeres onades de l'estudi "els han perdut". No queda clar, doncs, fins a quin punt són efectius els tests serològics.

Tenint en compte aquest escenari, un equip del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha presentat aquest dimarts un test d'anticossos que detecta la immunitat enfront del covid-19 amb "una fiabilitat del 98%", segons la seva investigació. Fins ara, molts dels tests se situaven al voltant del 70 o 80%. La prova serològica, batejada com a "Kit ELISA", detecta els anticossos del SARS-CoV-2 i permet saber si el sistema immunitari ha reaccionat al virus. La tecnologia ha estat validada ja pels serveis d'immunologia de dos hospitals madrilenys i començaran a fabricar-se en una empresa espanyola situada a Salamanca ( Immunostep) perquè puguin estar a disposició dels hospitals d'aquí un mes i mig.

Segons han defensat des del CSIC, els tests serològics són fonamentals per determinar qui ha passat el virus i per saber si està immunitzat. De totes maneres, els estudis actuals conclouen que es pot tornar a passar la malaltia un altre cop, encara que no sigui de manera tan severa, si el cos no genera prou anticossos per fer-hi front. Els científics que han creat el Kit ELISA consideren que el test es convertirà en una de les tecnologies més fiables per fer proves serològiques a la població, ja que es fa seguint procediments molt similars a altres proves. L'elaboració del test s'ha dut a terme a contrarellotge durant el confinament.

"No buscàvem un test ràpid; el que volíem és que fos fiable i que ens proporcionés molta informació", ha explicat Mar Valés, membre de l'equip d'investigació, durant la presentació al CSIC. A partir d'aquesta premissa van aconseguir identificar una proteïna que funciona com a antigen i combinar-la amb altres antígens virals per completar el test serològic, que es realitza amb una petita mostra de sang. Si bé fins ara el problema era la fiabilitat de les proves, des del CSIC asseguren que el seu test se situa al nivell de les proves PCR i que per això ja han protegit la tecnologia amb una patent per evitar també la dependència d'Espanya de tercers països.

Possibilitat de proves en 15 minuts, però d'aquí un temps

A més de fer-se amb una petita mostra de sang –similar a les proves de detecció del sucre en sang–, el Kit ELISA també es podrà produir en el format de "tires immunocromatogràfiques", una tècnica molt similar a la que es fa servir per a les proves d'embaràs. És el que es coneix com un test ràpid d'anticossos, que dona un resultat en 15 minuts. El CSIC ha assenyalat que ja estan negociant amb diferents empreses espanyoles la llicència de tests en aquest format per cobrir tota la demanda i a un preu econòmic. El responsable de l'empresa Immunostep, Ricardo Jara, ha avançat que la prova es podrà adquirir per "uns pocs euros" però ha evitat posar una quantitat exacta.

L'empresa Immunostep assegura que el test serològic que produiran "mesura la presència de més antígens fent que no s'escapin els falsos negatius", i és "més eficaç en els pacients pediàtrics", és a dir, entre nens. Confien que, un cop es comenci a produir per a hospitals espanyols i se'n demostri l'eficàcia, pugui exportar-se a altres països.