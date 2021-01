Illa rebutja de moment avançar el toc de queda a les 20h tot i la pressió autonòmica

Les comunitats hauran d'esprémer al màxim l'estat d'alarma aprovat el passat octubre per respondre a la tercera onada del coronavirus, tot i que la incidència i la pressió hospitalària ja és més elevada. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha rebutjat aquest dimecres atendre la petició de cada cop més consellers autonòmics per avançar el toc de queda nocturn de les 22h a les 20h o fins i tot a les 18h, com ha fet França. Tot i que dissabte i dilluns va mostrar-s'hi favorable si hi havia consens en el marc de la reunió del consell interterritorial de Salut, el seu equip s'ha compromès només a estudiar-ho i ha defensat que les mesures actuals, de combinar-se de la manera més restrictiva, són suficients per combatre la pandèmia.

Actualment el decret d'estat d'alarma contempla la possibilitat d'aplicar el toc de queda entre les 23h i les 6h, dotant a les comunitats per donar-li una hora de marge, és a dir, pot situar-se entre les 22h i les 7h. Però des que França va avançar el seu confinament nocturn que les comunitats de Galícia, Andalusia i Castella i Lleó han abanderat una campanya per tenir la possibilitat d'incloure aquesta mesura. Fins al punt de desafiar el govern espanyol. El govern de Castella i Lleó va aprovar dissabte passat l'avançament del toc de queda a les 20h, que va ser recorregut el diumenge per part de la Moncloa.

Esprémer totes les mesures possibles

Des de llavors, però, que d'altres comunitats també governades pels socialistes s'hi havien mostrat a favor, com és el cas del País Valencià. També el País Basc ha proposat aquest dimecres, durant la reunió del consell interterritorial de Salut, un toc de queda nocturn a les 20h i el tancament de tots els comerços no essencials a les 19h. Però Illa ha defensat que l'estat d'alarma actual, a efectes pràctics, ja dota d'eines suficients per respondre a la tercera onada.

Des del govern espanyol es demana a les comunitats esprémer al màxim les mesures que va abanderar Catalunya primer amb el confinament municipal i després amb el tancament per franges horàries de la restauració i dels comerços no essencials el cap de setmana i els de més de 400 metres quadrats també durant la setmana. De fet, diferents comunitats han aplicat ja mesures més severes que les de la Generalitat. L'última en fer-ho és La Rioja, que avui ha anunciat el tancament durant un mes de tots els comerços no essencials i també la restauració, així com un confinament municipal.

Actualment Catalunya té un toc de queda nocturn de 22h a les 6h vigent des del passat 25 d'octubre, durant la segona onada. A diferència d'altres comunitats, la conselleria no l'ha tocat en cap moment i ha prorrogat quinze dies més la mesura juntament amb la limitació en la restauració i el tancament de comerços no essencials el cap de setmana i els de més de 400 metres quatres quadrats. La intenció de la Generalitat, de moment, és no ampliar aquestes mesures i analitzar-ne els resultats. Però si creixen els contagis i hospitalitzacions, el departament de Salut no descarta ampliar el confinament nocturn.