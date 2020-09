Sánchez demana a les comunitats que no tanquin escoles sense consensuar-ho amb el ministeri de Sanitat

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat als presidents autonòmics no tancar les escoles sense consultar-ho abans amb el ministeri de Sanitat per no estendre els contagis. Sánchez ha fet la petició en la conferència telemàtica de presidents autonòmics, en què també ha avançat, segons fonts consultades per Europa Press, que aquest mes es convocarà el Consell de Política Fiscal i Financera per parlar del finançament autonòmic. El president espanyol també ha anunciat una inversió de 3.700 milions d'euros en material sanitari per als dos anys vinents. És a dir, per a bates quirúrgiques, guants, mascaretes, tests moleculars i kits d'extracció.

Pel que fa les demandes autonòmiques, el president de la Generalitat, Quim Torra ha reclamat un compromís explícit de l'executiu a l'hora de garantir "la baixa laboral dels pares amb fills en quarantena, hagin donat positiu o negatiu en una prova PCR". El govern espanyol continua dividit sobre aquest tema, mentre els empresaris reclamen a l'Estat que, d'aprovar-se, pagui des del primer dia de la baixa per no assumir costos addicionals.

El prec de Sánchez no canvia els plans per a la Generalitat, que fa només dos dies ja es va comprometre davant les famílies a no tancar els centres educatius. Torra també ha considerat insuficients els 337 milions d'euros del repartiment extra des del govern espanyol per a l'educació enmig de la pandèmia. En la mateixa direcció s'ha expressat el president gallec, Alberto Núñez Feijóo. Ara bé, el líder popular gallec també ha instat Sánchez a firmar un acord per escrit amb la resta de comunitats sobre la tornada a les escoles, ja que el president espanyol ha recordat que la competència en educació és totalment autonòmica.

Des de dos quarts de deu del matí que Sánchez està reunit per videoconferència amb tots els presidents autonòmics. Sobre la taula també hi ha el repartiment del fons europeu per fer front a la pandèmia.