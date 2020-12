Illa confia que les primeres vacunes arribin a Espanya "en menys d'un mes"

Queda menys d'un mes perquè Espanya comenci a administrar les primeres dosis de la vacuna contra el coronavirus. És el que ha avançat aquest dijous el ministre de Sanitat, Salvador Illa, durant una compareixença al Congrés monogràfica sobre el pla de vacunació. "El nostre gran horitzó d'esperança és la proximitat de les vacunes. Si tot va com s'espera i es compleixen els requisits de l'Agència Europea del Medicament (EMA), les primeres vacunes arribaran al nostre país en menys d'un mes", ha destacat Illa, defensant que les dosis seran igual de segures que la resta de vacunes que actualment ja s'administren per evitar altres malalties.

La compareixença d'Illa al Congrés s'ha produït després que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) hagi sumat 18.557 morts més per covid-19 a Espanya fins al maig en el còmput del ministeri de Sanitat.

El ministre ha emfatitzat que la revisió de totes les vacunes s'està fent "sense dreceres" i que l'única diferència amb altres casos és que l'EMA ha posat en marxa "un procés més àgil, que en possibilita l'avaluació continuada a mesura que es generen els resultats, en lloc de fer-se al final del procediment. "Cap vacuna serà autoritzada per l'EMA sense criteris de seguretat. A la UE som garantistes i només s'autoritzaran vacunes eficaces", ha dit Illa després que el Regne Unit detectés ahir dimecres els primers efectes secundaris de Pfizer en persones molt al·lèrgiques, a qui ha recomanat no posar-se de moment la vacuna. La de Pfizer, justament, és la primera que preveu rebre l'aval sanitari de la UE el 29 de desembre. La segona, la de Moderna, està prevista per al 12 de gener.

Un cop comenci la campanya de vacunació, l'Estat centralitzarà un altre cop el monitoratge de l'administració de les dosis i també els seus possibles secundaris. De la mateixa manera que fa amb les dades de contagis i morts de coronavirus des del principi de la pandèmia, es crearà un registre "únic i homogeni" i les comunitats autònomes hauran de passar al ministeri de Sanitat la informació. Illa ha defensat que hi haurà un "control extraordinari" de farmacovigilància, és a dir, dels possibles efectes secundaris. "Permetrà tenir dosis registrades, lots i tipus de vacunes i identificar tots els pacients que es vacunin. Serà una eina essencial per al seguiment de l'estratègia de vacunació. Aquest sistema serà coordinat amb la resta de països europeus. L'objectiu de tot el pla és identificar possibles efectes adversos i garantir l'ús segur de la vacuna", ha assenyalat.

Sánchez s'ofereix a posar-se primer la vacuna

A tot això hi anirà sumada una àmplia campanya de comunicació. Primer entre els sanitaris i després a la resta de la població per traslladar un missatge de seguretat i confiança en les vacunes. De fet, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va avançar ahir dimecres en una entrevista a Telecinco que no tindria cap problema per posar públicament la vacuna per demostrar-ne la seguretat entre la població.

Però no tots els missatges han sigut d'optimisme. El ministre ha alertat que som en "un moment molt crític de la pandèmia", tot i que comencem a veure la llum al final del túnel. "Acabem de passar un llarg pont, som a les portes de Nadal i l'hivern... No podem abaixar la guàrdia i hem de continuar mantenint les mesures de seguretat". Segons les dades d'ahir dimecres, Espanya va baixar per primer cop dels 200 casos d'incidència acumulada de contagis de coronavirus per 100.000 habitants. Es tracta de la dada més baixa des de l'agost. Però Illa ha remarcat que cal continuar doblegant la corba fins a una incidència de 25 casos.