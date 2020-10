Sanitat planteja a les comunitats quatre nivells d’alerta per unificar restriccions durant la segona onada

Després de mesos d’una resposta totalment independent per part de les comunitats a la segona onada, el ministeri de Sanitat es prepara per tornar a prendre les regnes, tot i que aquest cop la Moncloa contempla com a "ultimíssim recurs" l’aplicació generalitzada de l’estat d’alarma a Espanya. La proposta que hi ha sobre la taula, a consensuar amb les comunitats, és la creació d’un nou sistema de fases per respondre a la pandèmia. Una mesura que Salvador Illa ja va plantejar fa unes setmanes al govern madrileny. El pla, que tot just està en fase de debat, contempla establir quatre nivells d’alerta - baix, mitjà, alt i extrem - en funció de la situació epidemiològica i la

capacitat assistencial de cada comunitat, segons l’esborrany al qual ha tingut accés Europa Press.

Illa no s’ha referit a aquesta proposta aquest dijous al Congrés durant el debat sobre l’aplicació de l’estat d’alarma a Madrid, per bé que ha puntualitzat que si en un futur s’apliquen mesures recentralitzadores serà sempre després d’acordar-ho en el si del consell interterritorial de Salut, que reuneix tots els consellers del ram. Fonts del ministeri de Sanitat admeten que hi ha un esborrany sobre la taula però no garanteixen que acabi prosperant. De ser així, Espanya es partiria en quatre colors en funció de l’evolució de la pandèmia. Catalunya estaria a un nivell alt, mentre que l’Aragó, Castella i Lleó, Madrid i La Rioja, a més de Ceuta, en una situació extrema.

Uns indicadors clars

El sistema que proposa Sanitat és força complex perquè té en compte molts paràmetres, però per primer cop posa sobre la taula uns indicadors ben definits per canviar de fase, cosa que no va fer amb la primera onada i va ser durament criticat. En primer lloc, l’esborrany té en compte el nivell de transmissió del virus a través de la incidència acumulada per 100.000 habitants en 14 dies (IA), així com també en una setmana, el percentatge de positivitat de les proves diagnòstiques i el percentatge de casos de traçabilitat. En segon, es té en compte la capacitat assistencial a través de l’ocupació de llits en planta i a l’UCI de pacients amb coronavirus.

Els llindars, doncs, són molt més complexes que els que va establir l’ordre de Sanitat per al cas de Madrid i les ciutats de més de 100.000 habitants, en què s’ordenava el confinament perimetral en cas de tenir un IA de més de 500, més d’un 35% d’ocupació de les UCI i una positivitat superior al 100%. Durant al debat al Congrés d’aquest dijous, Illa ha defensat la necessitat de mantenir les restriccions fins que cada comunitat tingui una incidència "al voltant del 100" i ha recordat que quan es va aixecar l’estat d’alarma estava a només 8,51 casos per cada 100.000 habitants.

Ara bé, l’esborrany de Sanitat puntualitza que "sempre es farà una valoració individualitzada de la situació de la comunitat autònoma i es tindran en compte d’altres possibles indicadors, inclosos els qualitatius". "Per determinar el nivell de risc d’un territori, els indicadors s’han d’interpretar sempre de forma dinàmica i tant la tendència com la velocitat de canvi han de tenir pes en aquesta valoració", resa el document. La proposta, però, permetria al govern espanyol carregar-se d’arguments per mantenir les restriccions a Madrid més enllà de la fi de l’estat d’alarma el 23 d’octubre.

Les comunitats, però, es podrien anticipar a l’aplicació de mesures de restricció. Illa ha posat aquest dijous d’exemple la gestió de Catalunya, amb l’anunci de tancament de bars i restaurants durant 15 dies, enfront de la de Madrid.