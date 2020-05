Les morts diàries per coronavirus a Espanya continuen baixant: 164 en les últimes 24 hores

El nombre de morts diaris per coronavirus a Espanya continua a la baixa i, per primera vegada des de la setmana següent a l'aplicació de l'estat d'alarma, baixa per sota del llindar dels 200 morts diaris. Si ahir dissabte se'n registraven 276, la xifra d'aquest diumenge descendeix fins als 164, la dada més baixa des del 18 de març. En total, la pandèmia ja ha deixat a l'Estat 25.264 víctimes mortals. Es tracta d'un 0,7% d'increment respecte al dia anterior. Per al director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, es tracta d'una "xifra molt bona" comparada amb els dies anteriors, tot i que s'ha de tenir en compte que avui som diumenge després d'un divendres festiu i sempre hi ha un recompte més baix que acaba aflorant la setmana següent.

Pel que fa al ritme de nous contagis per covid-19, també es registra un lleu descens: 838 nous casos, segons les proves PCR, un increment del 0,39%. És una xifra baixíssima respecte als últims dies. Simón ha destacat que dels set estats europeus que han superat els 100.000 casos de contagis Espanya és el que està tenint un increment més baix de contagis ara mateix, a les portes de la reobertura parcial del comerç minorista i d'estar aixecant algunes de les restriccions de moviments amb l'inici de les passejades i de la pràctica esportiva individual per franges horàries.

Les xifres del ministeri de Sanitat van en consonància aquest cop amb les de la Generalitat, que ahir dissabte ja registrava unes dades a la baixa. Torna a cridar l'atenció la situació a la Comunitat de Madrid, on afloren només 19 nous infectats, mentre que les hospitalitzacions són 140. Simón ha destacat que es podria tractar de casos lleus que s'han agreujat i han hagut de recórrer a un ingrés hospitalari, però ha defensat que la situació és real.

Altres dades que no quadren són les de Ceuta. Per exemple, s'hi comptabilitzen 101 casos però 141 curats. El director del CCAES ha argumentat que mentre intenta corregir les sèries no poden amagar informació, encara que hi hagi incongruències. Situacions com la de Ceuta s'expliquen perquè es donen altes a través de tests ràpids i no només per proves PCR, que són les que figuren en la llista de contagiats del ministeri de Sanitat.

Fins a quin punt hi ha risc de rebrots?

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar ahir dissabte que segur que hi hauria rebrots del virus els pròxims mesos. Responent sobre això, Simón ha dit que hi ha una "alta probabilitat" i que per això cal que estiguem preparats sobretot de cara a la tardor i l'hivern. Considera, però, que difícilment una nova onada epidèmica serà similar a l'actual a causa del control que s'està duent a terme. Però per això ha demanat sobretot l'esforç i responsabilitat de tota la població.

Una baixa immunització de la població

Pel que fa l'estudi de seroprevalença que el ministeri de Sanitat va començar a principis de setmana en col·laboració amb les comunitats autònomes, Simón ha dit que compten tenir poca immunització de la població al coronavirus d'aquí a finals d'any. "Seria innocent pensar que la immunitat de casos ens podrà treure d'aquesta situació", ha advertit. En aquest sentit, ha insistit en la necessitat que cada comunitat tingui personal destinat a rastrejar tots els possibles nous casos, sigui amb noves contractacions o bé reubicant serveis existents.