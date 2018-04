Correus il·lustra un segell dedicat a Lleó amb la catedral de Burgos... i ho descobreix a mitja presentació

Correus va presentar ahir a Lleó un segell dedicat a aquesta província. Fins aquí, tot en ordre. Però durant la presentació, i després de ser preguntats per una de les assistents, els responsables de la iniciativa es van adonar que la imatge que il·lustrava el segell no era de Lleó, sinó de Burgos. En concret, la catedral de Burgos. Correus s'ha compromès a esmenar l'error i dedicar un segell a Lleó, aquest cop sí, amb la seva catedral. En un comunicat, l'empresa es va disculpar per la pífia i va argumentar que l'error s'ha produït perquè la imatge apareixia en un espai molt petit i al costat d'altres molts elements representatius de la província.

El president de Correus, Javier Cuesta, ja es va disculpar durant la presentació del segell quan es van adonar que, realment, la imatge de la catedral que estaven fent servir no era la que tocava. L'esmentat segell, que es va presentar a la sala de plens de l'antic ajuntament de Lleó, a la plaça de Sant Marcelo, s'inclou en la sèrie "12 mesos, 12 segells, 12 províncies". L'acte se celebrava amb normalitat amb les intervencions de l'alcalde, Antonio Silván, el president de la Diputació, Juan Martínez Majo, i el màxim responsable de Correus.

Al final de l'acte, una dona que era entre el públic va preguntar quina catedral era la que il·lustrava el segell, ja que era incapaç de reconèixer-la i estava segura que no era la de Lleó. Després de diverses comprovacions, es va constatar que es tractava de la catedral de Burgos.

"Com que el segell ja no es pot canviar, acceptem aquest error, que és una cosa que no ens sol passar, com demostra que en els sis anys que porto al capdavant de Correus s'han emès més de 700 segells sense cap error d'aquest estil", va explicar Costa després de demanar disculpes.

"Sento molt que ens hàgim adonat aquí de l'error, però prefereixo mil vegades que m'ho hagin dit per poder demanar disculpes als lleonesos i, com que no s'hi pot fer res, intentar fer un altre segell", va concloure el màxim responsable de Correus.

Costa va precisar que en el procés d'emissió dels segells "es revisen molt" i que "no hi havia hagut mai cap problema".