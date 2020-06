La Costa Brava, el territori gironí més afectat per la crisi del covid segons Càritas

Un total de 15.737 persones ateses, 21.325 intervencions telemàtiques, 792 tones d'aliments distribuïdes, 1.631 àpats en menjadors socials i 246 lots de roba d'emergència. Són les xifres que ha deixat la crisi del coronavirus a Càritas Diocesana de Girona, que ha vist com els últims tres mesos ha augmentat exponencialment la demanda d'ajudes per cobrir necessitats bàsiques com l'alimentació i l'habitatge.

Segons les dades de l'entitat, la zona més afectada de la demarcació de Girona és la Costa Brava, amb 750 noves famílies que han acudit als centres d'aliments. "La majoria són persones que havien de començar a treballar l'1 d'abril en el sector de l'hostaleria i que no han pogut", ha assenyalat la directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, que preveu que els nous usuaris que han necessitat ajuda els últims tres mesos hauran de ser atesos fins al final d'any.

Una de les poblacions més afectades és Lloret de Mar, que va haver de traslladar el Centre de Distribució d'Aliments al pavelló municipal per poder respondre a l'augment d'un 80% d'usuaris: de 495 famílies ateses a 884 (+389). L'increment també s'ha registrat a Roses (+200) i a Palafrugell (+85). "Estem parlant amb les administracions de les poblacions més afectades per mirar de coordinar-nos per atendre millor les persones: l'administració ha de saber fins on podem arribar les entitats, per poder donar una millor resposta", ha assenyalat Puigdevall.

La directora ha apuntat que, amb l'activació de l'economia, algunes d'aquestes persones recuperaran la feina però, a diferència d'altres anys en què treballaven els sis mesos de calor, "aquesta temporada segurament només podran treballar el juliol, l'agost i potser el setembre". "I a partir de la tardor hi ha molta incertesa".

Les 15.737 persones que han atès durant la crisi suposen un "augment molt pronunciat" respecte al mes previ al confinament. La situació, segons Càritas, "confirma que el rebrot de l'exclusió social empitjora la situació de les famílies més vulnerables i que s'expandeix a les llars afectades per noves dificultats arran de la crisi sanitària".

Ajuda per cobrir necessitats bàsiques

El perfil dels usuaris atesos per Càritas durant la crisi són parelles joves (de menys de 30 anys) amb dos fills a càrrec. Al 40% no els havien atès mai, i al 60% restant sí però en èpoques anteriors. La major part dels qui hi acudeixen, el 60%, són dones, i el 35% menors d'edat; i la meitat tenien problemes greus d'habitatge. El 54% són persones en situació irregular i en més d'un 90% dels casos les persones demanaven ajuda per cobrir necessitats bàsiques. "I hem notat un repunt de persones del centre i el sud d'Amèrica. En canvi, es mantenen les persones comunitàries i baixen les d'origen africà", ha afegit Puigdevall.

Un altre àmbit d'actuació de l'entitat aquestes últimes setmanes ha sigut l'acompanyament de 892 infants i joves de 247 famílies per evitar que "el confinament i la tancada general de centres perjudiquessin el seu procés creatiu". De fet, han hagut d'ajudar moltes famílies amb les classes escolars telemàtiques i, sobretot, durant el procés de preinscripció, que aquest any ha sigut majoritàriament per internet.

L'única dada positiva registrada els últims tres mesos han sigut les 44 insercions laborals. "Són dones de l'àmbit de la neteja que han anat a treballar a hospitals i residències. I com que tota la societat ha agraït l'esforç del personal sanitari, també agraïm a les dones que han perdut la por i han anat a treballar durant el confinament", ha recalcat Puigdevall.

L'entitat ha augmentat en 350.000 euros el seu pressupost per donar resposta als problemes sorgits durant la crisi.