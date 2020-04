Bargalló defensa tornar a les aules abans que acabi el curs, però no a tots els centres

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, creu que "s'hauria de poder" tornar a les aules abans de Sant Joan. I, per tant, poder acabar el curs de manera presencial. En una entrevista a la Cadena SER, ha apuntat, però, que no es farà a tots els centres de la mateixa manera, sinó que es mirarà "cas per cas" perquè no és el mateix un centre de formació professional amb diferents espais on poder garantir una separació entre l'alumnat que una escola bressol on hi ha més concentració d'infants.

Sobre les dificultats de continuar el curs a distància, el conseller ha apuntat que han fet una enquesta i que es calcula que hi ha 55.000 famílies sense connectivitat o sense prou dispositius o dades per fer classes telemàtiques. Ha explicat, en aquest sentit, que des del Govern estan a punt de tenir 23.000 paquets de dades per distribuir-los i que alguns ajuntaments n'afegiran més. En el cas de Barcelona, per exemple, el consistori s'ha compromès a aportar-ne 3.000. També caldrà recol·lectar dispositius per permetre la connexió, però això, segons Bargalló, serà més senzill.

El conseller insisteix a remarcar que el curs no es va donar per acabat en cap cas al març, però que s'haurà de ser flexible en l'avaluació del tercer trimestre: "Els alumnes no suspendran pel que es faci a partir de Setmana Santa". I ha recomanat esforçar-se per aconseguir que si hi ha alumnes que durant els dos primers trimestres es va considerar que no havien fet prou, ho puguin recuperar durant aquest període. "Tot el que es fa ara ha de sumar, però en cap cas ha de restar", ha resumit. Bargalló ha descartat allargar el curs escolar més enllà de l'establert amb l'excepció dels alumnes que han de fer la selectivitat al juliol. Fer classes al juliol, ha dit, implicaria que el curs següent no comencés al setembre.

Sobre les queixes d'algunes famílies sobre despeses que l'escola concertada els continua cobrant, el conseller ha defensat que el departament paga totes les nòmines dels professionals dels períodes d'escolarització obligatòria i també les despeses de manteniment. Ha apuntat, però, que hi ha despeses, com el menjador, que queden fora del que és obligatori i que a la pública s'ha demanat que les despeses de serveis que no s'ofereixen es retornin a les famílies i que la concertada hauria de fer el mateix.