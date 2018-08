Creen a Can Ruti una eina que permet controlar i reduir el dolor dels pacients

Un equip de professionals de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona han ideat i desenvolupat una nova eina per gestionar millor el dolor dels pacients hospitalitzats. Es tracta del Mapa del Dolor, una tecnologia que permet visualitzar tots els registres de dolor dels pacients hospitalitzats de manera simultània en una sola pantalla, com si fos un mapa, i, d'aquesta manera, donar una resposta ràpida per alleujar-lo i controlar-ne la progressió.

El mapa es nodreix de les dades obtingudes tres cops al dia pel personal d'infermeria del centre mitjançant l'Escala Visual Analògica (EVA), que mesura la percepció de dolor dels pacients. Aquestes dades permeten generar una imatge amb tots els llits d’hospitalització i mostrar en una pantalla inicial les mitjanes del dia i la màxima de tots els pacients ingressats.

Gràcies a un semàfor de colors, el mapa permet identificar fàcilment els pacients amb dolor lleu (en verd), amb dolor moderat (en taronja) i amb dolor intens (en vermell). D’aquesta manera, la infermera clínica del dolor, que revisa diàriament el mapa i té la visió global de tot l’hospital, pot detectar fàcilment els pics de dolor dels pacients, és a dir, els que presenten un EVA igual o superior a 7.

En els casos de dolor més agut, els professionals optimitzen el tractament analgèsic i, a l'hora que s'hagi produït el pic de dolor, es torna a fer l’escala EVA al pacient per saber si la nova analgèsia administrada ha estat efectiva i ha alleujat el dolor.

Segons Patricia Barroso, infermera clínica del dolor, el mapa no serveix per comparar pacients sinó per veure com evoluciona cada un d’ells, ja que cada persona percep el dolor a la seva manera.

D'aquesta manera, el Mapa del Dolor identifica també d’una manera especial els pacients operats el dia anterior, que són els més susceptibles de patir dolor, i en facilita el control durant les primeres 24 hores. A més, mostra els nivells de dolor per plantes, i per servei.