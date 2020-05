Creix la demanda a l'escola pública: la trien gairebé 8 de cada 10 famílies a Catalunya

Més demanda a l'escola pública. El departament d'Educació ha registrat un 77,3% de sol·licituds en la preinscripció a l'escola pública, davant del 22,7% de peticions als centres concertats. Això suposa un increment de dos punts percentuals respecte al curs passat, quan va ser d'un 75%, segons ha concretat el departament d'Educació a l'ARA. Les xifres posen una mica de llum a la incertesa que hi havia en la primera preinscripció telemàtica, ja que al fet que fos a distància i a les dificultats econòmiques a causa de la pandèmia també s'hi barrejaven altres factors que s'havien passat per alt fins ara, com la reacció (molt desigual) que han tingut els centres a l'hora d'adaptar-se a l'educació online.

En total, el departament d'Educació ha rebut fins ara 149.644 sol·licituds de preinscripció per als estudis obligatoris del curs que ve, de les quals 115.622 han sigut per a l'escola pública i 34.022 per a l'escola concertada. També 8 de cada 10 s'han tramitat per via telemàtica, un procés que s'ha fet per primer cop així als nivells inferiors (fins ara s'havia provat a FP i batxillerat). El procés de preinscripció és un tràmit clau per a les famílies, perquè els permet triar centre, i per a l'administració, perquè serveix per organitzar els grups i els professors que es necessiten per al curs que ve. Les sol·licituds en concentren majoritàriament a P3 i 1r d’ESO. En el cas de P3 perquè és l’edat en què comença l’escolarització obligatòria, i a 1r d’ESO perquè és quan es produeix el canvi de l’escola a l’institut.

El departament avisa, però, que són xifres provisionals, perquè els centres tenen fins al 5 de juny per seguir introduint sol·licituds rebudes o rebre'n fora de termini. L’any passat es van registrar 143.371 peticions d'entrada, que al finalitzar el recompte van augmentar fins a les 152.083. De fet, els centres explicaven abans de la preinscripció que eren conscients que es perdrien moltes famílies pel camí. "És que ja no és un tema de bretxa digital, és un problema social. La situació en algunes cases és tan preocupant que potser no arriben ni a fer la preinscripció", avisava Marta Codina, directora de l'Institut Guillem Catà, que preveia que moltes sol·licituds arribaran fora de termini.

Si la tendència catalana es confirma a la ciutat de Barcelona, la preinscripció per al curs 2020-21 serà la tercera seguida en què la demanda de l'escola pública supera la de la concertada. Les dades que va donar el Consorci d'Educació per al curs 2018-2019 van evidenciar un triomf històric, però per la mínima: el 50,5% de les famílies van triar portar els seus fills a fer P3 a les escoles públiques de la ciutat. L'any següent –és a dir, aquest curs 2019-2020– la demanda a la pública no només va consolidar-ses, sinó que va ampliar el seu domini un punt més. Aquest gir en la tendència també va comportar alguns contratemps en la gestió de les places, com el fet que en algunes zones hi hagués famílies que es quedessin sense plaça en la primera assignació. Per ara, el departament d'Educació ha dit que s'han rebut 25.839 sol·licituds al Consorci d'Educació de Barcelona, però no ha concretat quantes a la pública i quantes a la concertada.

Pròxims calendaris

El procés de preinscripció no s'atura: aquest dimecres 27 de maig comença el tràmit per als ensenyaments postobligatoris de batxillerat, fins al 3 de juny. En el cas dels cicles de grau mitjà de FP i d'arts plàstiques i disseny serà del 2 al 8 de juny, en el cas dels cicles de grau superior de FP i d'arts plàstiques i disseny serà del 10 al 17.

El 29 de maig es publicarà la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional, i el sorteig del número de desempat tindrà lloc el 9 de juny. La llista ordenada definitiva es publicarà l’11 de juny, i després de les assignacions d’ofici es publicarà la llista d'alumnes admesos i la llista d'espera, el 7 de juliol.

Els alumnes de segon cicle d’educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol. En el cas del primer cicle d’educació infantil, serà entre el 17 i el 23 de juny. Els alumnes de batxillerat podran fer la matrícula del 8 al 14 de juliol –els pendents de l'avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre–. Els dels cicles de grau mitjà i grau superior de FP i d'arts plàstiques i disseny, entre l’1 i el 7 de setembre.