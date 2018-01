Creix el nombre de treballadors pobres tot i els indicis de sortida de la crisi

El nombre de treballadors pobres s'està mantenint lleugerament a l'alça, tot i la recuperació econòmica. Així ho mostra l'informe de Càritas 'Vides precàries', amb dades del 2016, que alerta que el 16% de les persones que atenen són treballadors pobres. L'any passat era del 14,5%, aproximadament. Segons dades de l'Idescat, el 12% de treballadors de Catalunya són pobres.

"El mercat laboral és un ventilador: és d'entrada ràpida i d'expulsió ràpida", ha expressat la responsable del programa d'anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona, Míriam Feu, que ha afegit que "genera dinàmiques de precarietat".

A l'informe, en què han participat 35 persones afectades, s'ha detectat que les persones en situació de precarietat laboral se "senten invisibles, atrapades, desprotegides, explotades i devaluades".

Des de l'entitat proposen millorar els salari mínim fins als 1.000 euros mensuals amb 14 pagues, crear noves polítiques d'ocupació dissenyades per als més vulnerables, acompanyar els treballadors durant la seva inserció i aprovar una reforma laboral que augmenti la protecció dels empleats sense perjudicar les empreses.

"No s'està aprofitant la crisi per fer una economia més humana, sinó que s'està sortint de la crisi per la porta del darrere", ha expressat el director de Càritas, Salvador Busquets, que ha afegit que qui ho té més difícil són els migrants, les mares soles, els joves i els majors de 50 anys.

Desmentint les llegendes urbanes, Busquets ha recordat que les persones que atén l'entitat ''es deleixen'' per treballar i no pas el contrari. "No treballar emmalalteix i treballar guareix les persones de les seves problemàtiques", ha reivindicat.