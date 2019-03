El 70,5% dels judicis per violència de gènere a Espanya el 2018 acaben en condemna

Set de cada deu sentències per violència de gènere van ser condemnatòries el 2018 a Espanya. Això suposa passar del 67,4% del 2017 al 70,5 % del 2018, un augment de tres punts que és el màxim històric a l'Estat. També han augmentat un 0,4% les denúncies presentades en el conjunt dels jutjats espanyols, segon les dades que ha fet públiques l’ Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere coincidint amb el Dia de les Dones. Les ordres de protecció demanades i sol·licitades també ha crescut en el conjunt de l’Estat tot i que Catalunya és la comunitat que té el percentatge més alt de peticions denegades. Així, de les 5.252 sol·licituds demanades a Catalunya, només un 3% no es van admetre, però de la resta en 2.680 caos es va resoldre acceptar la protecció sol·licitada i en 2.417 casos, el 46%, es va denegar. La mitjana espanyola és de només un 30% de sol·licituds denegades.

Al llarg del 2018, els jutjats espanyols van rebre un total de 166.961 denúncies per violència de gènere, la qual cosa suposa un augment del 0,4% en relació al 2017. D’aquestes, 158.590 van ser per dones víctimes de violència masclista, amb un increment del 0,2% respecte a l’any passat. D’aquestes últimes, 21.248 corresponen a Catalunya, 5.825 a les Illes Balears i 21.892 al País Valencià.

Pel que fa a la taxa de dones víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones, a Catalunya va ser d’un 54,91%, per sota de la mitjana espanyola que és del 66,56%. En aquest cas, la comunitat amb la taxa més alta són les Illes Balears, amb un 102,71%, seguida del País Valencià (86,93%), Múrcia (85,93%) i Canàries (78,85%). La més baixa és Extremadura, amb un 42,43%.

La directora de l’Observatori, Àngeles Carmona, va assenyalar com un fet positiu l’augment de les condemnes i també l’augment, a nivell global, de les ordres de protecció i de les denúncies -que han augmentat també en el cas de les fetes per l’entorn familiar de la víctima-. Tot i així, va recordar, "estem parlant de xifres inassumibles, impròpies d’una societat madura i civilitzada". Carmona lamenta, però, que segueix creixent el nombre de víctimes i pràcticament no baixa el de menors encausats per aquest tipus de delictes. "Com a presidenta de l’Observatori em preocupa que persisteixin encara actituds de violència masclista en els nostres joves, ja que ells haurien d’exemplificar millor que qualsevol altre segment socials els valors d’igualtat, respecte i llibertat", va concloure.