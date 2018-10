Creixen un 70% les intervencions educatives amb persones que exerceixen la prostitució a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha augmentat prop d'un 70% les intervencions educatives amb dones i persones trans que exerceixen la prostitució a la via pública: el 2017 va practicar un total de 12.891 intervencions, enfront de les 7.608 de l'any 2016. Aquest increment és fruit de l'augment al carrer del personal del Servei d'Atenció Socioeducativa (SAS), que ofereix una atenció integral a les dones.

Així ho ha presentat el consistori aquest dimarts a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport mitjançant l'informe del 2017 de l'Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS), el servei municipal que s'encarrega d'aquests programes i serveis destinats a millorar les condicions del treball sexual a Barcelona. Segons l'Ajuntament, l'augment d'aquesta intervenció permet treballar de forma més acurada les demandes i necessitats de les dones, peticions que se centren sobretot en drets sanitaris com la salut sexual, reproductiva i psicològica, així com els drets econòmics i laborals i la cobertura de necessitats bàsiques.

Durant el 2017 es van executat també quatre programes dirigits a millorar la inserció laboral de les dones que es dediquen a la prostitució i volen conèixer altres opcions. 73 dones de les 314 que s'han assessorat han aconseguit feina.

La regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha explicat que les opcions d'inserció que ofereix el mercat de treball són de baixa qualitat i ha apuntat la necessitat d'enfortir l'acompanyament: "Cal acompanyar-les quan ho requereixin des d'una perspectiva de drets i des del seu propi empoderament i decisió".

En aquesta mateixa línia de perspectiva de drets, s'han realitzat altres programes des del consistori com 'Carolines', que busca apoderar les dones trans que exerceixen el treball sexual a Barcelona així com el programa 'Des de dintre', on les mateixes dones que exerceixen la prostitució a la via pública assenyalen les necessitats que tenen perquè l'Ajuntament intenti posar-hi remei.

En aquest sentit, les treballadores van demanar un augment de seguretat a la via pública i el consistori va crear la Taula d'Urgència de Violència Masclista a Treballadores Sexuals.