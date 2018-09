Creixen les peticions de llicències d'obres a Barcelona per anticipar-se a la nova normativa d'habitatge de Colau

La normativa que tramita l'Ajuntament de Barcelona per obligar els promotors immobiliaris a destinar el 30% d'una promoció nova a habitatge social ha provocat un creixement de les peticions de llicències d'obres a Barcelona per part de constructors i promotors amb la finalitat d'anticipar-se a aquesta normativa. Així ho ha explicat el president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE), Lluís Marsà, en una entrevista a Efe, en què ha assegurat que "s'estan sol·licitant moltes llicències (a Barcelona) per la problemàtica del 30% d'habitatge protegit".

"Això s'està precipitant. Sabem que s'estan presentant més projectes o anticipant la presentació de projectes", ha assegurat Marsà, que entén que aquesta iniciativa municipal "va contra la llei catalana d'urbanisme i contra la llei estatal del sòl", de manera que APCE es reserva emprendre accions legals si la normativa surt endavant.

La proposta de l'equip de govern municipal no afecta a la pràctica a tota la ciutat, ja que algunes zones, com la pròxima a Glòries, La Marina del Prat Vermell o la Vila Olímpica, entre d'altres, ja tenien la seva pròpia càrrega d'habitatge protegit.

Marsà ha instat l'Ajuntament de Barcelona a "prendre exemple" de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i a "transformar algunes zones industrials bastant obsoletes en zones residencials". "Hem de preparar sòls perquè, si hi ha demanda, puguem urbanitzar i d'aquesta forma evitar les tensions de preus", ha considerat Marsà.

El preu de l'habitatge encara pot créixer més

Respecte al preu de l'habitatge nou a Barcelona, Marsà ha comentat que encara té marge a l'alça, perquè els preus estan "un 27% per sota dels màxims assolits" en ple boom immobiliari. En canvi, el lloguer sí ha recuperat els preus d'aquella època, encara que ha negat que existeixi una 'bombolla' en el preu del lloguer. Pel que fa al conjunt de Catalunya, "anem tendint cap a una normalització" del mercat immobiliari, ha assegurat Lluís Marsà. El diagnòstic d'APCE és que s'ha recuperat l'activitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, a Girona i en algunes capitals de comarca, però que encara hi ha una part del territori català "despenjada de la recuperació".

APCE calcula que el 2018 s'hauran iniciat entre 14.000 i 15.000 habitatges nous a Catalunya, davant els 11.340 del 2017, però Marsà creu que per parlar de demanda "normal" a Catalunya s'haurien d'iniciar entre 24.000 i 25.000 habitatges a l'any, encara que desconeix quan podrà arribar a aquest nivell Catalunya.