Creixen les violacions i els robatoris a domicilis a Catalunya el 2018

El 2017 va tancar, per primer cop en vuit anys, amb més delictes que l’any anterior a Catalunya i el 2018 ha mantingut la tendència. Si el 2017 el creixement va ser superior al 4%, l’últim any l’activitat delictiva va augmentar més, un 11,6% respecte al 2017, segons les dades provisionals del ministeri de l’Interior. L’increment ha sigut en la majoria dels fets criminals, però els percentatges que creixen més són els delictes sexuals amb un 17,5% més -sobretot en les violacions, que es disparen un 18,8%-, els intents d’homicidis i assassinats (un 16,7% més), els robatoris a domicilis i establiments (un 10,5% més) i els furts (un 10,6% més). Per contra, han baixat els segrestos (un 50% menys) i els homicidis i assassinats (un 30,8% menys), que el 2017 van créixer pels atemptats del 17-A.

L’estadística de criminalitat del ministeri, que agrupa les xifres que proporcionen els cossos estatals, els Mossos d’Esquadra i les policies locals, constata que l’augment de la delinqüència el 2018 ha sigut general a totes les demarcacions catalanes. La de Barcelona lidera el rànquing amb un increment del 12,6% -respecte al 2017-, seguida de Lleida (amb un 10,5% més), Girona (un 9,6% més) i Tarragona (un 5,5% més). Tot i això, de les quatre capitals catalanes, tres se situen per sobre de la mitjana de Catalunya. Una d’elles és Barcelona, que ha viscut un any convuls en seguretat. La ciutat ha tancat el 2018 amb un increment dels delictes del 17,2%, segons les dades del ministeri de l’Interior. Els fets que més creixen són els intents d’homicidis i assassinats (un 63% més), els robatoris a domicilis i establiments (un 20,1% més), els delictes sexuals (un 18,4% més) i els furts (un 16,8% més).

Les xifres de Barcelona coincideixen amb les queixes d’inseguretat que han expressat els veïns de la ciutat. L’última Junta Local de Seguretat de Barcelona ja va tractar l’augment dels fets criminals a la ciutat, que entre el gener i l’agost havien crescut un 19%. La tendència a l’alça de l’activitat delictiva va provocar un estira-i-arronsa entre l’Ajuntament i el departament d’Interior per la presència dels Mossos a Barcelona, sobretot al districte de Ciutat Vella que arrossega -entre altres conflictes que han generat inseguretat- el fenomen dels narcopisos. L’última enquesta de victimització de la ciutat -referida al 2017- va marcar cotes màximes entre els veïns de Ciutat Vella.

651x551 Creixen les violacions i els robatoris a domicilis a Catalunya el 2018 Creixen les violacions i els robatoris a domicilis a Catalunya el 2018

L’alerta per l’onada de robatoris

Girona també comparteix amb Barcelona un creixement de la delinqüència el 2018 molt per sobre de la mitjana: en el cas de Girona ha augmentat un 22,3% respecte al 2017. Els percentatges que van més a l’alça són les violacions que s’han més que duplicat -un 133,3% més-, els robatoris amb violència i intimidació (un 46% més) i els robatoris a domicilis i establiments (un 30,5% més); en aquest últim cas, un fenomen que s’ha detectat a diverses zones de Catalunya, on l’onada de robatoris als habitatges ha posat en alerta els veïns. L’última de les capitals que també s’ha situat per sobre de la mitjana ha sigut Lleida, amb un 13,6% més. A Lleida, els fets que més s’incrementen són els intents d’homicidis i assassinats (un 66,7% més), els robatoris a domicilis i establiments (un 55,4% més) i els delictes sexuals (un 31,6% més).

A Tarragona l’activitat delictiva ha crescut un 9,2%, amb un increment de les violacions -que passen de zero casos el 2017 a set- i un augment del 33% dels intents d’homicidis i assassinats entre els delictes que van més a l’alça. Les dades del ministeri de l’Interior, que mostren l’estadística dels municipis de més de 30.000 habitants, permeten veure que els fets criminals han augmentat a diverses poblacions de Catalunya, seguint la tendència general. Algunes de les localitats que han registrat un increment més elevat de la delinqüència el 2018 són el Prat de Llobregat (amb un 26,2% més de delictes que el 2017), Castelldefels (amb un 21,7% més) i Vic (amb un 18,8% més).