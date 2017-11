La Creu Roja atén un 82% més de persones refugiades i reclama més compromís dels ajuntaments

La Creu Roja ha atès 3.073 persones refugiades entre el gener i el setembre d'aquest any, un 81,73% més que en tot l'any passat (llavors en va assistir 1.691). L'entitat també ha augmentat les seves places d'acollida fins a les 258 per semestre, ja que en la primera fase (de sis mesos) les persones refugiades tenen l'allotjament garantit i les seves necessitats bàsiques cobertes. Tot i això, el coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist, ha reclamat més compromís dels ajuntaments en les fases posteriors d'integració. Després dels primers sis mesos d'acollida, l'entitat ofereix ajuts econòmics per al lloguer d'un habitatge i dona suport en la recerca de feina, a part de fer un acompanyament personalitzat. Però Morist ha alertat que en aquestes fases posteriors del procés hi ha una falta d'habitatge i feina.