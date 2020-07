Crida a "potenciar" el paper del sector privat en el disseny de les polítiques de salut

El debat sobre el sistema sanitari a Catalunya continua "ancorat" en la "dicotomia entre el que és públic i el que és privat". És una de les conclusions que Esade i la Unió Catalana d'Hospitals busquen revertir amb la presentació aquest dilluns d'un decàleg que vol "posar en valor la col·laboració púbico-privada en la prestació de serveis sanitaris i socials", en paraules de Manel Peiró, director de l’Institute for Healthcare Management d’EsadeGov. "Posar en relleu la importància i l’impacte d’aquestes aliances estratègiques [...] a l’hora de proposar solucions a les necessitats de la ciutadania és fonamental", afirma el document, en el qual es demana "potenciar el sector privat" en "l'elaboració de les polítiques públiques socials i de salut" a Catalunya.

El decàleg aposta per "ressaltar els beneficis potencials del sector privat i la seva capacitat de producció de valor públic, més enllà del benefici econòmic, a l’hora de resoldre els reptes socials actuals". Reptes, per exemple, com el de la pandèmia del covid-19. La directora general de la Unió –que representa un 95% de la sanitat concertada–, Roser Fernández, ha assegurat que "blindar la sanitat pública amb un model de gestió directe vol dir apagar els llums de més del 65% de dispositius del sistema públic de Catalunya", i ha destacat que, durant el pic de la crisi del covid-19, dos de cada tres pacients a Catalunya han estat atesos per la sanitat concertada. També ha recordat que la "iniciativa empresarial i social" han donat resposta a la falta de materials i equipaments.

El decàleg, amb tot, demana trencar amb els "estereotips" sobre la "burocràcia i la ineficiència" de l'administració però, sobretot, amb aquells que assenyalen "l’interès per maximitzar el benefici econòmic de l’empresa privada". Fernández, en aquest sentit, ha carregat contra el discurs que equipara el que no és "gestió directa" de la sanitat per part de l'administració amb "mala praxi" i "enriquiment particular". "La col·laboració público-privada, la concertació, va molt més enllà d'una externalització de serveis, és un partenariat d'aportació de valor public", ha afegit, i ha lamentat que avui estiguem "més lluny que fa deu anys en aquest camí" per culpa d'un "debat i unes aportacions intoxicats".

L'exconseller d'Economia i catedràtic Andreu Mas-Colell, que ha avalat el decàleg en una taula rodona durant la presentació amb experts com Josep Tabernero, director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia, ha reivindicat les "economies mixtes del benestar europees". Segons ha argumentat, les experiències d'economies en què només hi ha sector públic i en què s'ha "eliminat" el mercat han sigut un "desastre", i l'economia "totalment desregulada" porta a la desigualtat. Amb tot, el decàleg defensa un "canvi de cultura sistèmic" i un model "basat en els resultats", i implicar tant professionals com ciutadania per reforçar la seva confiança i percepció respecte a la col·laboració público-privada.