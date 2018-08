Sis detinguts en una operació contra una gran estafa immobiliària a Mallorca

La Guàrdia Civil ha detingut sis persones i n'està investigant una altra, que ha posat sota ordre de crida i cerca, per una gran estafa immobiliària a Mallorca. Presumptament, venien pisos sobre plànol que no s'arribaven a construir. Hi ha centenars de persones afectades i s'estima que la quantitat estafada supera els 3 milions d'euros, segons fonts de la investigació. La Guàrdia Civil no descarta que hi hagi més detencions.

Els presumptes estafadors formen part de l'agència immobiliària Mallorca Investment. Els agents han irromput a les oficines de la companyia aquest dimecres i han intervingut nombrosa documentació, equips informàtics i milers d'euros en efectiu. L'operació, activa des de fa uns mesos i que ja inclou escorcolls en sis negocis de Palma i dos de Barcelona, està sota secret judicial. Hi participen agents de la Guàrdia Civil de la policia judicial, de seguretat ciutadana de la comandància de Palma i de delinqüència informàtica.