Crida als propietaris de pisos buits a Barcelona per allotjar famílies vulnerables

Malgrat les dificultats que imposa l'estat d'alarma pel coronavirus, les entitats socials continuen treballant per assistir les persones en situació de vulnerabilitat, que també són les que més estan patint la crisi. La Fundació Hàbitat3 n'és una, impulsada per la Taula del Tercer Sector, que ha iniciat una crida a propietaris d'habitatges buits a Barcelona per poder allotjar persones vulnerables, ja siguin sensesostre, gent amb problemes de salut mental, amb addiccions o amb situacions clares d'exclusió social.



Amb l'objectiu d'incentivar els propietaris, la fundació ofereix "immediatesa i seguretat" i la possibilitat de signar els contractes digitalment, segons informa en una nota de premsa. En aquest sentit, garanteix el pagament mensual dels lloguers "passi el que passi" i es compromet a fer-se càrrec de la gestió de canvis de subministraments i de contractar l'assegurança per "evitar que els propietaris tinguin incerteses". La crida se centra, això sí, en localitzar pisos buits en condicions d'habitabilitat i amb els subministraments donats d'alta.



La Fundació Hàbitat3 gestiona a dia d'avui 501 habitatges en els quals hi viuen 1.379 persones, i té un acord amb l'Ajuntament de Barcelona per captar habitatges del mercat privat per destinar-los a famílies o persones en situació d'exclusió social. "En el cas que calgui realitzar obres de rehabilitació en els habitatges, es realitzen amb càrrec al programa, i les realitzen entitats socials de la ciutat dedicades a la inserció sociolaboral de col·lectius en risc", afirma la fundació.



En la nota de premsa es recorda que a la capital catalana hi ha unes 600 famílies a la mesa d'emergències a l'espera d'un habitatge digne. Algunes des de fa un o dos anys. La fundació busca per a elles lloguers "a preus molt baixos i amb els costos de subministraments tan baixos com sigui possible, de manera que s'ajustin tant com sigui possible a les capacitats de pagament de les llars que s'atenen".