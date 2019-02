Crítiques dels promotors al veto a la Costa Brava

La decisió de la Generalitat d’aplicar una moratòria per construir a la Costa Brava durant un any ha provocat reaccions antagòniques al territori. Mentre els ecologistes celebren la proposta i demanen ampliar-la, alguns alcaldes han criticat “la manca d’informació” i el “perjudici” que suposa per a l’economia local. I no són els únics. També propietaris i promotors han mostrat el seu malestar perquè veuen perillar els seus projectes, tot i haver engegat els tràmits i haver fet inversions.

És el cas dels vuit propietaris del projecte de Sa Guarda de Cadaqués, que preveu aixecar 104 cases i un hotel. Van obtenir els permisos el 2013, però només tenen llicència d’obres per urbanitzar i condicionar la zona, i no per edificar. I ara la moratòria ha deixat en suspens la construcció dels habitatges i l’hotel. “Nosaltres teníem els permisos des del 2010 i, tot i això, vam acceptar fer tots els canvis que ens van demanar les administracions fins aconseguir l’aprovació definitiva el 2013. I ara ens trobem que no sabem si podrem completar el projecte malgrat que ja hem fet una inversió important i tenim màquines treballant al terreny”, lamenta el president de la junta de compensació de Sa Guarda, David Dalmau. Per això, afegeix, estan estudiant demandar per responsabilitat patrimonial a la Generalitat.

“Vam modificar tot el projecte per fer-lo més curós amb el medi ambient i ara ens posen a tots al mateix sac malgrat els esforços”, reivindica el president, que també assegura que ja estan patint les conseqüències econòmiques de la suspensió. “Tenim contractada una empresa per fer les obres d’urbanització i, si les hem d’aturar, l’haurem d’indemnitzar. A més, havíem tancat prevendes que, amb la moratòria, s’han fet enrere”.

Un projecte polèmic

Un dels cavalls de batalla de la plataforma SOS Costa Brava i dels Amics de la Natura de Cadaqués és, precisament, aturar el projecte de Sa Guarda. Les dues entitats van denunciar que amb les obres d’urbanització “s’han destruït 250 oliveres, parets de pedra seca i antigues barraques”. Els propietaris neguen aquestes dades: “Vam canviar tota l’obra per adaptar-la al mur de pedra que travessa els terrenys per tal de conservar-lo i tenim un informe d’un pèrit que conclou que les oliveres són de baixa qualitat i que només se’n poden aprofitar el 15%”. Diuen que mantindran les antigues barraques si així ho demana l’Ajuntament. Pel que fa a l’hotel -de 4.000 m2 i 50 habitacions com a màxim-, asseguren que va ser una demanda de les administracions i neguen que es converteixi en un establiment Custo -un dels propietaris és el dissenyador Custo Dalmau.

I insisteixen que han fet “tots els estudis i els informes” possibles per respectar al màxim l’entorn. “Teníem un projecte aprovat per fer 105 cases de 300 m 2, i les vam reduir i redistribuir perquè només ocupessin el 39% de la superfície. A més, hem obert un vial per descongestionar el trànsit del municipi i hem multiplicat per tres les zones verdes previstes: de 15.000 m 2 a més de 50.000 m2 ”, sosté Dalmau, que clarifica que les zones verdes no són “jardins i palmeres”, sinó que es deixarà el paisatge actual. Per acabar, assenyala que tots els edificis seran de planta baixa i soterrani, de màxim 5 metres d’alçada, i amb les façanes fetes de pedra de Cadaqués.