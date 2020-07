Cues a les carreteres tot i la recomanació de no moure's

"Es recomana no anar a les segones residències". És una de les frases que s'ha repetit a la roda de premsa que el Govern ha fet aquest matí per anunciar restriccions a Barcelona i 12 municipis de l'àrea metropolitana, el Segrià i la Noguera pels contagis de covid-19. Però a jutjar pels vehicles que han omplert les carreteres, que han arribat a formar cues aquest divendres a la tarda, ha sigut una recomanació que no s'ha complert. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ja ha admès que els Mossos d'Esquadra, tot i que podien fer controls, no podrien fer tornar ningú a casa "perquè no estarà prohibit sortir". Això ha deixat diverses imatges de retencions, sobretot a les rondes de Barcelona i a les vies de la costa, similars a les que es podien veure en un divendres d'abans de la pandèmia.

De fet, les dades del Servei Català de Trànsit (SCT) confirmen que la mobilitat s'ha recuperat. Les sortides de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona s'han situat aquest divendres, a les 18.00 h, només un 2,76% per sota d'un divendres d'abans de l'estat d'alarma. Fins a aquella hora han sortit gairebé 360.000 vehicles de la capital catalana i els municipis del costat. Però encara són un 10,31% menys dels que van sortir la mateixa setmana del juliol de l'any passat, quan van fregar els 400.000 vehicles. En les entrades, en canvi, la recuperació de la mobilitat és inferior. Segons el SCT, un 9,21% menys de vehicles han entrat a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest divendres fins a les 18.00 h. S'han comptat uns 325.000 vehicles, un 13,09% per sota de la mateixa setmana del juliol de l'any passat, quan van ser gairebé 375.000 els que van sortir.

Les primeres cues ja s'han vist a partir de les 14.00 h a les rondes de Barcelona, quan s'han produït algunes congestions al Nus de la Trinitat. Tant a la ronda de Dalt com a la Litoral s'ha vist com es començaven a formar retencions, que a mesura que han avançat les hores també s'han estès a altres vies. Les cues han continuat a l'autopista, a l'AP-7, on s'han vist al seu pas per Barberà del Vallès, Mollet i al peatge de la Roca, en tots els casos en direcció a Girona. Amb el pas de les hores, sobretot al voltant de les 18.00 h, les congestions també s'han vist a les carreteres gironines que permeten anar fins a la Costa Brava, com a la C-35 i a la C-65 a Llagostera per arribar tant a Sant Feliu de Guíxols com a Palamós.

Platges i muntanya

Un altre destí dels vehicles que han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona ha sigut la Costa Daurada. Les retencions s'han vist de nou a l'autopista, a l'AP-7, en sentit Tarragona, al seu pas per Gelida i Subirats. En la mateixa direcció, les cues també s'han format a la N-340 al Vendrell i al cap d'una estona a l'Arboç. Fora de les zones de platges, un altre punt de Catalunya on s'han dirigit els vehicles de la capital catalana i del voltant, en aquest cas per anar a un destí de muntanya, ha sigut l'autovia C-17 en direcció a Vic. També s'han produït a la C-58 en sentit Manresa. Unes congestions que, a mesura que s'ha acostat el vespre, s'han reduït.

Les retencions han constatat que la recomanació –però no prohibició– d'unes hores abans de no anar a les segones residències i evitar moure's no s'ha portat a la pràctica.