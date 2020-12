Cues per obtenir un test negatiu a quatre dies de Nadal

Amb Nadal a l'horitzó hi ha cues que són tradició, com les de la loteria, i d'altres insòlites, provocades per la pandèmia, com les que s'han vist aquest matí en molts dels laboratoris que ofereixen una PCR abans de festes. Moltes persones han triat una prova ràpida, d'anticossos o una PCR com el passaport a un sopar familiar i aquesta demanda, amb l'afegitó que els laboratoris, col·lapsats, han deixat de donar cites prèvies, ha desembocat en unes llargues cues. A les 13 hores, als laboratoris Echevarne, al carrer Provença de Barcelona, hi ha una cinquantena de persones a la fila. Veient la cua i que tothom sortia entre llàgrimes, a una dona li ha pogut la curiositat i ha preguntat a l'últim de la fila si allò era un cribatge massiu. En aquell moment, a la Carme gairebé ja li tocava entrar: "Fa una hora que soc aquí, però el meu fill ha vingut més d'hora i encara hi havia més cua". Ella ha vingut a fer-se una PCR per passar les festes de Nadal amb els seus pares sense risc: "Viuen a la Seu d'Urgell i no els veiem des del mes d'agost", explica. Després d'una hora i mitja de cua, ha entrat a fer-se la prova, que li ha costat 120 euros.

De fet, com més llarg és el palet, més car és el test: 40 euros la prova d'antígens i 120 la PCR –un preu que també és proporcional al que val la fabricació dels dos tipus de test–. Al laboratori Teletest, que pertany als centres privats Creu Blanca i està al cor de Gràcia, afegeixen un altre factor que encara pot apujar més el preu: la rapidesa. Si vols el resultat de la prova en menys de 24 hores, pagues 30 euros més, un encariment com el que es paga a les empreses de missatgeria perquè el paquet arribi més de pressa.

Passaport a casa

Als Laboratoris Sarró, a rambla de Catalunya, han decidit fer dues cues: una per als que tenen cita prèvia i una per als que no. Aquí sí que es podia fer una reserva, però aquests últims dies les hores disponibles es van esgotar ràpidament. "Torno amb la família a Mallorca per Nadal i el Govern Balear ens obliga a arribar amb una PCR negativa", explica la Caterina, que ja fa 30 minuts que hauria d'haver entrat a fer-se el test segons la seva hora de reserva, ja que a la cua també hi havia persones sense cita que havien de ser ateses. De fet, Laboratoris Sarró va tancar l'opció de cites prèvies quan va rebre una allau de demandes de persones de les Illes Canàries i les Illes Balears que volien tornar a casa per Nadal.

651x366 Alguns laboratoris han deixat de donar cites prèvies per l'allau de clients / PERE VIRGILI Alguns laboratoris han deixat de donar cites prèvies per l'allau de clients / PERE VIRGILI

"Entre les persones que de cop i volta han de tornar al seu país i han de fer-se una PCR i les que volen assegurar-se que no tenen covid per Nadal estem col·lapsats, i no podíem donar més cites prèvies", explica Francesc Mestres, director comercial de Teletest. Afegeix que estan donant "un servei per cobrir unes necessitats bàsiques" i que per això s'estan "esforçant molt per arribar a tothom". "Molta gent es pensa que els laboratoris ens forrem amb les proves, però no veuen que ens passem el dia treballant i que som uns sanitaris més que des de l'inici de la pandèmia no hem parat", exposa Mestres.

De motius per fer-se la prova aquest matí n'hi havia molts: el Sergi per "sopar amb la família"; la Marta "perquè sí", perquè se'n vol "assegurar"; el Juan perquè li demanen a la feina. Enmig de les cues també hi havia persones que no eren allà pel coronavirus. És el cas del Sandro, que només hi havia anat per "recollir els resultats d'unes anàlisis". En tots els laboratoris, però, hi havia una norma que sempre imperava: la distància de seguretat. "Hem vingut aquí per saber si estem contagiats, no per contagiar-nos", apunta la Carme.