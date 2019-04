La Cursa d'El Corte Inglés canvia la línia de meta

Aquest diumenge se celebra la 41a edició de la Cursa d'El Corte Inglés, en la qual participaran 46.283 persones, segons els organitzadors. La gran novetat d'aquesta edició és el trasllat del punt d'arribada, que abans era a l'interior de la plaça de Catalunya i ara serà al final del carrer Pelai, per millorar la fluïdesa dels participants en l'últim tram de la ruta i evitar aglomeracions a la meta. Amb el canvi del punt d'arribada, l'itinerari s'escurça 127 metres i finalitzarà, després de recórrer 10,639 quilòmetres, a l'alçada del monument a Francesc Macià.

Per tercer any consecutiu, el nombre de dones (23.374) supera el d’homes (22.909), i això confirma aquesta prova com una referència en paritat dins del calendari de proves atlètiques. La majoria de les dones s’han inscrit en la categoria popular, amb dorsal-xip, mentre que el percentatge de dones que corren amb xip groc es manté en els últims anys en gairebé el 30%. L’organització també es mostra molt satisfeta perquè, per primera vegada, la franja d’edat dels 20 als 29 anys és la que més participants aporta amb més de 9.800 inscrits. Aquesta dada exemplifica la transversalitat de la Cursa i el seu caràcter festiu, popular i vital, amb una participació cada vegada més jove.

La sortida de la cursa no varia i continuarà sent al passeig de Gràcia amb Gran Via per als corredors més competitius, els que porten xip groc de propietat, i a la plaça Catalunya per a la resta de participants amb dorsal-xip.

Des de l'any 1986, la Cursa d'El Corte Inglés s'associa amb una entitat que es beneficia dels mecanismes de difusió que genera l'activitat. Aquesta edició, acompanyada del 'hashtag' #LaCursadelaVida, l'entitat adherida és la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, que treballa per ajudar infants i joves amb càncer i per oferir suport a les seves famílies en el procés de la malaltia.