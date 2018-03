40 anys de la cursa solidària d’El Corte Inglés a Barcelona

La Cursa del Corte Inglés celebra 40 anys des del seu inici i l'edició d'enguany es farà el diumenge 8 d'abril a les 9.00h del matí. Des de l'any 1978 la cursa és una de les més famoses de la ciutat i es caracteritza per ser gratuïta i solidària.

En aquesta edició El Corte Inglés col·labora amb l'entitat solidària Pallapupes. Angi Rosales, directora de l'ONG ha donat valor a la tasca que fan els pallassos d'hospital: "Estem molt contents. Participar amb la cursa és un gran altaveu perquè la gent conegui la nostra tasca. Sembla impossible, però l'humor i el dolor poden conviure". Per donar visibilitat a la causa, els organitzadors de la cursa repartiran nassos vermells entre els participants perquè se'ls posin abans de començar a córrer.

Les inscripcions en xarxa es van obrir el passat 20 de febrer i fins ara ja hi ha 4.545 inscrits, tot i que els organitzadors volen superar els 60.000 participants. L'any anterior i per primera vegada les dones van superar en nombre als homes en l'emblemàtica cursa que paralitza el centre de Barcelona durant hores.

El recorregut de 10'766 Km serà el mateix que cada any i seguirà passant per l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Seguint la línia establerta, els corredors es dividiran per calaixos en funció del temps de cada participant. Els corredors amb xip groc de propietat - aquells 10.000 atletes més competitius- començaran la cursa des de Passeig de Gràcia amb Gran Via. La resta de corredors populars amb dorsal xip iniciaran la cursa des de Plaça Catalunya.

Les inscripcions per participar estaran obertes fins al dijous dia 5 d'abril a les 22.00h.