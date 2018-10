Demanen fer boicot a Ryanair per no haver fet fora un home amb actituds racistes

Un vídeo publicat a les xarxes socials amb insults racistes d’un home cap a una dona dins un avió a l’aeroport de Barcelona ha motivat que diversos internautes hagin criticat Ryanair per no haver reaccionat a l’agressió. Molts han demanat un boicot a l'aerolínia, tot i que Ryanair ha anunciat que "no tolerarà" cap més comportament com aquest.

A la gravació, publicada a Facebook, es veu com l'home, d'edat d'avançada, adreça comentaris racistes a una dona, també gran, i li demana que surti de davant seu. El vol es dirigia a Londres.

" data-width="500">

Després que intervingués un auxiliar de vol ho va fer la filla de la dona, que va dir després al 'Huffington Post' que la seva mare –una persona gran, de 77 anys i amb artritis– té problemes de mobilitat i és per això que sense voler no deixava passar l'home. La dona va arribar als anys 60 al Regne Unit procedent de Jamaica, i pertany a l'anomenada generació 'wind rush'.