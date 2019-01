Un jutjat demana una desena d'informes mèdics sobre el nadó mort de Pineda

Un jutjat d'Arenys ha requerit una desena d'informes, la majoria de caràcter sanitari, sobre el nadó presumptament maltractat pel seu pare a Pineda, que va morir ahir al migdia a l'Hospital de la Vall d'Hebron. A hores d'ara el jutjat encara no té constància oficial de la defunció del petit. Per això ha enviat el requeriment acompanyat d'una advertència avisant que es podria cometre un delicte de desobediència en cas que no se li entregui la documentació que demana.

Mentrestant, els serveis jurídics de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) - que tenia la custòdia del petit- volen demanar al jutjat d'Arenys de Mar que investiga els presumptes maltractaments al nadó de dos mesos que va morir ahir a l'Hospital Vall d'Hebron que revoqui la llibertat condicional del pare del menor. La DGAIA està a l'espera que el jutge doni curs a la seva petició d'exercir l'acusació particular en el cas.

El pare del nadó, un jove de 21 anys, de nacionalitat uruguaiana i veí de Pineda de Mar, està en llibertat provisional amb mesures cautelars, com la prohibició de sortir del país, després de declarar davant del jutge, davant el qual únicament hauria reconegut que va sacsejar el nadó per despertar-lo perquè estava inconscient.

La DGAIA també ha obert un expedient d'informació reservada per avaluar el compliment o no dels protocols de detecció i comunicació de situacions de maltractaments, ja que el nadó va ser atès en diversos centres sanitaris abans que ingressés el passat dia 4 a l'Hospital Vall d'Hebron, on els metges sí que van activar el protocol de maltractament en veure l'estat del menor.

L'Ajuntament de Pineda de Mar, on resideix la família, ha convocat per a aquest migdia un minut de silenci i una concentració de repulsa del succés.