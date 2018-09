La DGAIA espera haver tret els menors estrangers de les comissaries d'aquí 48 hores

Entre 50 i 60 menors estrangers no acompanyats, els coneguts com a MENA, han tornat a passar la nit en comissaries dels Mossos d'Esquadra per manca de places en centres d'acollida. La situació, que ha anat a més els últims dies, es repeteix des de dimarts de la setmana passada, i la d irecció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) confia haver-la resolt durant les pròximes 48 hores i que aquest cap de setmana ja no hi hagi menors dormint en dependències policials. La directora de la DGAIA, Georgina Oliva, ha explicat en una entrevista a TV3 que el problema s'ha produït per la "incapacitat" de generar places en centres al mateix ritme que es produïen les arribades i que s'està treballant per reconduir la situació en 48 hores.

"És evident que un nen no ha de dormir en una comissaria, ni al carrer", ha defensat, i ha assegurat que estan treballant per posar fi a aquesta situació, però que l'increment d'arribades de menors immigrants "no era previsible" en els volums en què s'ha donat i que per això s'han desbordat els recursos disponibles.

Una de les solucions que la DGAIA ja va apuntar ahir que està explorant és la de les famílies acollidores. Oliva ha detallat avui que també es treballa per trobar mentors per a aquests joves que, tot i no allotjar-los a casa seva, els puguin acompanyar a fer tràmits o a activitats d'oci. Assegura que no s'han posat un topall de famílies i que es tracta d'una iniciativa nova, que és "molt diferent" de l'acolliment tradicional. La directora de la DGAIA ha volgut remarcar que cap d'aquestes iniciatives no anirà en detriment dels recursos del sistema de protecció a la infància ordinari. "Volem poder satisfer totes les necessitats d'aquests nanos, els d'aquí i els que arriben", ha assegurat.